https://ria.ru/20241104/sanktsii-1981762423.html
Запад хочет понять, как Россия справляется с санкциями, считает эксперт
Запад хочет понять, как Россия справляется с санкциями, считает эксперт - РИА Новости, 04.11.2024
Запад хочет понять, как Россия справляется с санкциями, считает эксперт
Крупные западные государства очень хотят понять, как экономика России справляется с влиянием санкций, и по этой причине могли быть заинтересованы в отправке в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:34
2024-11-04T08:34
2024-11-04T08:39
россия
мвф
экономика
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Крупные западные государства очень хотят понять, как экономика России справляется с влиянием санкций, и по этой причине могли быть заинтересованы в отправке в страну миссии Международного валютного фонда (МВФ), сообщил РИА Новости бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин."Я предполагаю, что визит миссии был согласован с большими западными странами. Не исключаю, что именно они инициировали проведение консультаций. Уж очень им хочется понять, почему же наша экономика не развалилась под нажимом их драконовских санкций, на что они рассчитывали", - сообщил он агентству.По словам Можина, за последние три года МВФ ежегодно обращался к российским властям с просьбой подтвердить согласие на проведение консультаций и каждый раз в Москвы такое согласие давали. В результате в сентябре текущего года визит миссии должен был состояться, но оказался отменен непосредственно в день, когда было запланировано начало консультаций."Бунт подняла группа малых европейских стран в лице Литвы, Финляндии и других. Причем степень этого вопля задрали крайне высоко, стали обвинять директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву… Другие государства Европы просто вынуждены были согласиться на отмену консультаций", - указал он.Экс-директор подчеркнул, что экономика РФ показала "мощь в условиях, действительно, абсолютно неслыханных, небывалых санкций".Ранее ожидалось, что МВФ с 16 сентября приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.В РФ неоднократно заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции.
https://ria.ru/20241104/metally-1981413980.html
https://ria.ru/20241104/korruptsiya-1981755508.html
https://ria.ru/20241102/sanktsii-1981513096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвф, экономика, санкции в отношении россии
Россия, МВФ, Экономика, Санкции в отношении России
Запад хочет понять, как Россия справляется с санкциями, считает эксперт
Экс-директор от МВФ: Запад хочет понять, как Россия справляется с санкциями
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Крупные западные государства очень хотят понять, как экономика России справляется с влиянием санкций, и по этой причине могли быть заинтересованы в отправке в страну миссии Международного валютного фонда (МВФ), сообщил РИА Новости бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.
"Я предполагаю, что визит миссии был согласован с большими западными странами. Не исключаю, что именно они инициировали проведение консультаций. Уж очень им хочется понять, почему же наша экономика не развалилась под нажимом их драконовских санкций, на что они рассчитывали", - сообщил он агентству.
По словам Можина, за последние три года МВФ ежегодно обращался к российским властям с просьбой подтвердить согласие на проведение консультаций и каждый раз в Москвы
такое согласие давали. В результате в сентябре текущего года визит миссии должен был состояться, но оказался отменен непосредственно в день, когда было запланировано начало консультаций.
"Бунт подняла группа малых европейских стран в лице Литвы
, Финляндии
и других. Причем степень этого вопля задрали крайне высоко, стали обвинять директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву
… Другие государства Европы
просто вынуждены были согласиться на отмену консультаций", - указал он.
Экс-директор подчеркнул, что экономика РФ показала "мощь в условиях, действительно, абсолютно неслыханных, небывалых санкций".
Ранее ожидалось, что МВФ с 16 сентября приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ неоднократно заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции.