https://ria.ru/20241104/sanktsii-1981754446.html
Эксперт оценил вероятность отмены западных санкций против России
Эксперт оценил вероятность отмены западных санкций против России - РИА Новости, 04.11.2024
Эксперт оценил вероятность отмены западных санкций против России
Запад не пойдет на отмену санкций против России, поскольку намерен вредить развитию страны по аналогии с Китаем, заявил РИА Новости бывший исполнительный... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T05:48
2024-11-04T05:48
2024-11-04T05:48
алексей можин
мвф
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китай
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Запад не пойдет на отмену санкций против России, поскольку намерен вредить развитию страны по аналогии с Китаем, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Что касается конфликта России и Запада, то я думаю, что это очень надолго... Не уверен, что Запад пойдет на отмену санкций", - сообщил он агентству. В качестве примера заинтересованности сохранять антироссийские санкции Можин привел действия Запада против Китая, к которому применяется так называемая политика сдерживания, направленная на то, чтобы "вредить развитию китайской экономики всеми возможными способами".
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алексей можин, мвф, россия, китай
Алексей Можин, МВФ, Россия, Китай
Эксперт оценил вероятность отмены западных санкций против России
Эксперт Можин: Запад не пойдет на отмену санкций против России
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Запад не пойдет на отмену санкций против России, поскольку намерен вредить развитию страны по аналогии с Китаем, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"Что касается конфликта России и Запада, то я думаю, что это очень надолго... Не уверен, что Запад пойдет на отмену санкций", - сообщил он агентству.
В качестве примера заинтересованности сохранять антироссийские санкции Можин привел действия Запада против Китая, к которому применяется так называемая политика сдерживания, направленная на то, чтобы "вредить развитию китайской экономики всеми возможными способами".