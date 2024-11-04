https://ria.ru/20241104/sandu-1981816432.html

Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в фальсификациях на участках за рубежом

Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в фальсификациях на участках за рубежом - РИА Новости, 04.11.2024

Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в фальсификациях на участках за рубежом

Молдавская оппозиция располагает фактами фальсификаций на выборах президента республики при голосовании на участках за границей, заявил глава блока "Победа"... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:47

2024-11-04T17:47

2024-11-04T18:20

в мире

молдавия

россия

гагаузия

майя санду

илан шор

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Молдавская оппозиция располагает фактами фальсификаций на выборах президента республики при голосовании на участках за границей, заявил глава блока "Победа" Илан Шор в эфире телеканала "Россия 24". "На зарубежных участках (Майя. — Прим. ред.) Санду не выиграла. Мы это знаем. У нас есть факты массовых фальсификаций, которые устроила Санду на участках за рубежом", — сказал он.Политик добавил, что были факты подвоза избирателей к участкам и подвоза избирательных урн с заполненными бюллетенями, а также препятствий в работе наблюдателей от оппозиции. "Европа закрывала на это глаза", — отметил Шор. По его словам, именно поэтому на участках внутри Молдавии Санду проиграла, а ее перевес был достигнут благодаря данным с европейских участков. Он напомнил, что для многочисленной молдавской диаспоры в России открыли всего два участка. Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, на выборах лидирует Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность". Она набирает 55,33% голосов. В свою очередь, ее оппонент, кандидат от оппозиционной Партии социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояногло набирает 44,67% голосов.При этом оппозиционер победил на территории самой страны с 51,19%, тогда как у действующего президента 48,81%. Санду же лидирует на избирательных участках за рубежом, набрав 74,13% голосов, у Стояногло — 25,87%.Партия социалистов Молдавии, от которой выдвигался бывший генпрокурор, отказалась признать итоги голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявили победителем выборов.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.

https://ria.ru/20241101/moldaviya-1981372068.html

https://ria.ru/20241104/sandu-1981815532.html

https://ria.ru/20241104/sandu-1981814881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, илан шор, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024