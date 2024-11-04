https://ria.ru/20241104/sandu-1981815532.html

Санду злоупотребляла госресурсами на выборах, заявили в ОБСЕ

Санду злоупотребляла госресурсами на выборах, заявили в ОБСЕ - РИА Новости, 04.11.2024

Санду злоупотребляла госресурсами на выборах, заявили в ОБСЕ

Действующий президент Молдавии Майя Санду продолжала пользоваться выгодой, извлекаемой из злоупотребления государственными ресурсами во время второго тура... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:40

2024-11-04T17:40

2024-11-04T17:40

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

александр стояногло

обсе

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685626_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76d346a1cb0d84f302460af88b3253d4.jpg

КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду продолжала пользоваться выгодой, извлекаемой из злоупотребления государственными ресурсами во время второго тура выборов президента республики, однако не так значительно, как в первом, заявила специальный координатор и руководитель группы наблюдателей ОБСЕ Люция Потучкова. После обработки 100% протоколов с участков во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов лидирует баллотирующаяся на второй срок Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность". У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%. "Действующий президент (Санду – ред.) продолжала пользоваться выгодой, извлекаемой из злоупотребления государственными ресурсами, пусть и не так значительно, как в первом туре, и из несбалансированного освещения в СМИ. Это не предоставило участникам равных возможностей", - сказала Потучкова на брифинге. По ее словам, второй тур президентских выборов в Молдавии был проведен эффективно и профессионально и предоставил избирателям выбор между подлинными политическими альтернативами. Однако тут же руководитель группы наблюдателей ОБСЕ заметила, что "проблемы, связанные с иностранным вмешательством и подкупом голосов, продолжали сказываться во время второго тура избирательной кампании".

https://ria.ru/20241104/slutskiy-1981795675.html

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981797604.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, обсе, выборы в молдавии — 2024