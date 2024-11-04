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Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
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10:15 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/sandu-1981769852.html
Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах, заявив, что народ Молдавии "продемонстрировал свое... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:15
2024-11-04T10:15
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах, заявив, что народ Молдавии "продемонстрировал свое европейское будущее". Центральная избирательная комиссия после обработки 99,73% протоколов с избирательных участков сообщила, что баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,36% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64% . "Я от всего сердца поздравляю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. Народ Молдавии в очередной раз продемонстрировал свою решимость строить европейское будущее, несмотря на гибридные попытки подорвать демократию", - заявил Боррель. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981753415.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, жозеп боррель, александр стояногло, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Жозеп Боррель, Александр Стояногло, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Боррель: народ Молдавии, переизбрав Санду, выбрал европейское будущее

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах, заявив, что народ Молдавии "продемонстрировал свое европейское будущее".
Центральная избирательная комиссия после обработки 99,73% протоколов с избирательных участков сообщила, что баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,36% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64% .
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Десятки тысяч граждан Молдавии лишились права голоса, считает политолог
Вчера, 05:14
"Я от всего сердца поздравляю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. Народ Молдавии в очередной раз продемонстрировал свою решимость строить европейское будущее, несмотря на гибридные попытки подорвать демократию", - заявил Боррель.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Санду набирает 55,22% голосов после обработки 99,46% протоколов
Вчера, 07:17
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуЖозеп БоррельАлександр СтояноглоЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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