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Санду лидирует на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
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08:45 04.11.2024 (обновлено: 08:54 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/sandu-1981763583.html
Санду лидирует на выборах президента Молдавии
Санду лидирует на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
Санду лидирует на выборах президента Молдавии
Действующая президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,36% голосов, сообщил ЦИК республики после обработки 99,73%... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:45
2024-11-04T08:54
молдавия
выборы в молдавии — 2024
в мире
александр стояногло
россия
гагаузия
майя санду
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КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Действующая президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,36% голосов, сообщил ЦИК республики после обработки 99,73% протоколов.Ее оппонент, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло набирает 44,64% голосов. При этом после обработки всех протоколов с избирательных участков внутри страны он побеждает на территории самой республики с 51,19%.За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии. Население центральной части страны преимущественно поддержало действующего президента. В частности, за Стояногло проголосовали жители второго по величине города Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35%) жителей Кишинева.Экс-генпрокурор лидирует и у себя на родине, в Гагаузии, с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов там он получает 95,85% голосов. Его соперница набрала лишь 4,15%.На избирательных участках в Приднестровье Стояногло также набрал 79,4% голосов после обработки всех протоколов. Санду при этом поддержали только 20,6%.На избирательных участках за рубежом после обработки 7,87% протоколов побеждает действующая президент с 74,13% голосов, у Стояногло — 25,87%.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981753415.html
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молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире, александр стояногло, россия, гагаузия, майя санду
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, В мире, Александр Стояногло, Россия, Гагаузия, Майя Санду
Санду лидирует на выборах президента Молдавии

Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 55,36 процента голосов

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Действующая президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,36% голосов, сообщил ЦИК республики после обработки 99,73% протоколов.
Ее оппонент, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло набирает 44,64% голосов. При этом после обработки всех протоколов с избирательных участков внутри страны он побеждает на территории самой республики с 51,19%.
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За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии. Население центральной части страны преимущественно поддержало действующего президента. В частности, за Стояногло проголосовали жители второго по величине города Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35%) жителей Кишинева.
Экс-генпрокурор лидирует и у себя на родине, в Гагаузии, с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов там он получает 95,85% голосов. Его соперница набрала лишь 4,15%.
На избирательных участках в Приднестровье Стояногло также набрал 79,4% голосов после обработки всех протоколов. Санду при этом поддержали только 20,6%.
На избирательных участках за рубежом после обработки 7,87% протоколов побеждает действующая президент с 74,13% голосов, у Стояногло — 25,87%.
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В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
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МолдавияВыборы в Молдавии — 2024В миреАлександр СтояноглоРоссияГагаузияМайя Санду
 
 
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