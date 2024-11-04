Санду набирает 55,22% голосов после обработки 99,46% протоколов
Санду набирает на выборах в Молдавии 55,22% после обработки 99,46% протоколов
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Действующая президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,22% голосов, сообщил ЦИК республики после обработки 99,46% протоколов.
В свою очередь, ее оппонент, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло набирает 44,78% голосов. При этом после обработки всех протоколов с избирательных участков внутри страны он побеждает на территории самой республики с 51,19%.
За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии. Население центральной части страны преимущественно поддержало действующего президента. В частности, за Стояногло проголосовали жители второго по величине города Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35%) жителей Кишинева.
Экс-генпрокурор лидирует и у себя на родине, в Гагаузии, с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов там он получает 95,85% голосов. Его соперница набрала лишь 4,15%.
На избирательных участках в Приднестровье Стояногло также набрал 79,4% голосов после обработки всех протоколов. Санду при этом поддержали только 20,6%.
На избирательных участках за рубежом после обработки 7,87% протоколов побеждает действующая президент с 74,13% голосов, у Стояногло — 25,87%.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.