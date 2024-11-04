https://ria.ru/20241104/sandu-1981754348.html
Санду набирает 55,04% после обработки 98,92% протоколов
Санду набирает 55,04% после обработки 98,92% протоколов - РИА Новости, 04.11.2024
Санду набирает 55,04% после обработки 98,92% протоколов
Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T05:41
2024-11-04T05:41
2024-11-04T06:00
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,04% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло – 44,96%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 98,92% протоколов с участков.При этом Стояногло после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны побеждает на территории самой республики, набирая 51,19%, у Санду 48,81 процента.За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии, центр – преимущественно за действующего президента. В частности, Стояногло поддержали жители второго по величине города страны Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35 процента) жителей столицы Кишинева.Бывший генпрокурор лидирует и у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29 процента протоколов в автономии он получает 95,85 процента голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40 процента после обработки 100 процента протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60 процента.На избирательных участках за рубежом после обработки 7,87 процента протоколов побеждает действующая президент с 74,13 процента голосов, у Стояногло — 25,87 процента.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45 процента голосов, Стояногло — 25,98 процента. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
https://ria.ru/20241104/vybory-1981754031.html
https://ria.ru/20241104/sandu-1981749022.html
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981749911.html
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молдавия, выборы в молдавии — 2024, политика, майя санду, александр стояногло, россия, европа, в мире
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Политика, Майя Санду, Александр Стояногло, Россия, Европа, В мире
Санду набирает 55,04% после обработки 98,92% протоколов
Санду набирает 55,04% на выборах в Молдавии после обработки 98,92% протоколов
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,04% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло – 44,96%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 98,92% протоколов с участков.
При этом Стояногло после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны побеждает на территории самой республики, набирая 51,19%, у Санду 48,81 процента.
За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии, центр – преимущественно за действующего президента. В частности, Стояногло поддержали жители второго по величине города страны Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35 процента) жителей столицы Кишинева.
Бывший генпрокурор лидирует и у себя на родине в Гагаузии
с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29 процента протоколов в автономии он получает 95,85 процента голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.
На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40 процента после обработки 100 процента протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60 процента.
На избирательных участках за рубежом после обработки 7,87 процента протоколов побеждает действующая президент с 74,13 процента голосов, у Стояногло — 25,87 процента.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду
и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России
и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой
, хотя и поддерживает интеграцию с Европой
. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45 процента голосов, Стояногло — 25,98 процента. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.