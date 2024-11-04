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Санду обошла Стояногло на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
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00:17 04.11.2024 (обновлено: 01:29 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/sandu-1981742567.html
Санду обошла Стояногло на выборах президента Молдавии
Санду обошла Стояногло на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
Санду обошла Стояногло на выборах президента Молдавии
Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", обошла во втором туре выборов главы республики... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T00:17
2024-11-04T01:29
выборы в молдавии — 2024
молдавия
в мире
гагаузия
александр стояногло
майя санду
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", обошла во втором туре выборов главы республики кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 95% протоколов с избирательных участков.Ранее оппозиционный кандидат лидировал с небольшим преимуществом. Теперь Санду набирает 51,68% голосов, у бывшего генпрокурора Стояногло — 48,32%.При этом Бывший генпрокурор лидирует и у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов в автономии он получает 95,85% голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40% после обработки 100% протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60%.В Молдавии сегодня прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981742397.html
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981738072.html
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выборы в молдавии — 2024, молдавия, в мире, гагаузия, александр стояногло, майя санду
Выборы в Молдавии — 2024, Молдавия, В мире, Гагаузия, Александр Стояногло, Майя Санду
Санду обошла Стояногло на выборах президента Молдавии

Санду обошла Стояногло на выборах в Молдавии после подсчета 92,2% протоколов

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", обошла во втором туре выборов главы республики кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 95% протоколов с избирательных участков.
Ранее оппозиционный кандидат лидировал с небольшим преимуществом. Теперь Санду набирает 51,68% голосов, у бывшего генпрокурора Стояногло — 48,32%.
Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло во время пресс-подхода после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Лидирующий на выборах в Молдавии Стояногло обратился к жителям страны
00:16
При этом
Бывший генпрокурор лидирует и у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов в автономии он получает 95,85% голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.
На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40% после обработки 100% протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60%.
В Молдавии сегодня прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Молдавии второй тур выборов президента признали состоявшимся
Вчера, 23:13
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Молдавские активисты заявили о пустых участках для голосования в ЕС
Вчера, 23:10
 
Выборы в Молдавии — 2024МолдавияВ миреГагаузияАлександр СтояноглоМайя Санду
 
 
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