https://ria.ru/20241104/sandu-1981742567.html

Санду обошла Стояногло на выборах президента Молдавии

Санду обошла Стояногло на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024

Санду обошла Стояногло на выборах президента Молдавии

Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", обошла во втором туре выборов главы республики... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T00:17

2024-11-04T00:17

2024-11-04T01:29

выборы в молдавии — 2024

молдавия

в мире

гагаузия

александр стояногло

майя санду

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", обошла во втором туре выборов главы республики кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 95% протоколов с избирательных участков.Ранее оппозиционный кандидат лидировал с небольшим преимуществом. Теперь Санду набирает 51,68% голосов, у бывшего генпрокурора Стояногло — 48,32%.При этом Бывший генпрокурор лидирует и у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов в автономии он получает 95,85% голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40% после обработки 100% протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60%.В Молдавии сегодня прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.

https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981742397.html

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981738072.html

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выборы в молдавии — 2024, молдавия, в мире, гагаузия, александр стояногло, майя санду