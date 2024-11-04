https://ria.ru/20241104/sandu--1981747951.html
Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии
Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии
Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", заявила о своей победе во втором туре выборов... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T02:11
2024-11-04T02:11
2024-11-04T07:36
молдавия
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александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", заявила о своей победе во втором туре выборов главы государства, пообещав быть "президентом для всех""Хочу высказать слова благодарности своим избирателям за активное участие в прошедших выборах. Более того, голос каждого гражданина является вкладом в будущее страны, независимо, кому они отдали предпочтение – за меня или моего конкурента Александра Стояногло", — заявила Санду на брифинге в своем предвыборном штабе.Она поддержала призыв Стояногло к сохранению стабильности, спокойствия и мира в республике. "Обязуюсь быть президентом для всех", — добавила политик.Санду также выступила с утверждением, что независимо от политических взглядов ее приоритетом остается стабильность в стране и укрепление доверия между гражданами. Согласно данным Центральной избирательной комиссии после обработки 98 процентов протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 54,43 процента голосов, у у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 45,57 процента.При этом Стояногло после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны побеждает на территории самой республики, набирая 51,19%, у Санду 48,81 процента.За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии, центр – преимущественно за действующего президента. В частности, Стояногло поддержали жители второго по величине города страны Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35 процента) жителей столицы Кишинева.Бывший генпрокурор лидирует и у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29 процента протоколов в автономии он получает 95,85 процента голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40 процента после обработки 100 процента протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60 процента.На избирательных участках за рубежом после обработки 7,87 процента протоколов побеждает действующая президент с 74,13 процента голосов, у Стояногло — 25,87 процента.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45 процента голосов, Стояногло — 25,98 процента. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
https://ria.ru/20241104/sandu-1981747271.html
https://ria.ru/20241104/sandu-1981746797.html
https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981742397.html
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молдавия, в мире, гагаузия, россия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии
Санду заявила о своей победе на выборах, пообещав быть президентом всех молдаван
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", заявила о своей победе во втором туре выборов главы государства, пообещав быть "президентом для всех"
«
"Хочу высказать слова благодарности своим избирателям за активное участие в прошедших выборах. Более того, голос каждого гражданина является вкладом в будущее страны, независимо, кому они отдали предпочтение – за меня или моего конкурента Александра Стояногло", — заявила Санду на брифинге в своем предвыборном штабе.
Она поддержала призыв Стояногло к сохранению стабильности, спокойствия и мира в республике. "Обязуюсь быть президентом для всех", — добавила политик.
Санду также выступила с утверждением, что независимо от политических взглядов ее приоритетом остается стабильность в стране и укрепление доверия между гражданами.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии после обработки 98 процентов протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 54,43 процента голосов, у у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 45,57 процента.
При этом Стояногло после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны побеждает на территории самой республики, набирая 51,19%, у Санду 48,81 процента.
За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии, центр – преимущественно за действующего президента. В частности, Стояногло поддержали жители второго по величине города страны Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35 процента) жителей столицы Кишинева
.
Бывший генпрокурор лидирует и у себя на родине в Гагаузии
с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29 процента протоколов в автономии он получает 95,85 процента голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.
На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40 процента после обработки 100 процента протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60 процента.
На избирательных участках за рубежом после обработки 7,87 процента протоколов побеждает действующая президент с 74,13 процента голосов, у Стояногло — 25,87 процента.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду
и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России
и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой
, хотя и поддерживает интеграцию с Европой
. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45 процента голосов, Стояногло — 25,98 процента. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.