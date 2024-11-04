https://ria.ru/20241104/sandu--1981747951.html

Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии

Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024

Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии

Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", заявила о своей победе во втором туре выборов... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T02:11

2024-11-04T02:11

2024-11-04T07:36

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Действующая президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", заявила о своей победе во втором туре выборов главы государства, пообещав быть "президентом для всех""Хочу высказать слова благодарности своим избирателям за активное участие в прошедших выборах. Более того, голос каждого гражданина является вкладом в будущее страны, независимо, кому они отдали предпочтение – за меня или моего конкурента Александра Стояногло", — заявила Санду на брифинге в своем предвыборном штабе.Она поддержала призыв Стояногло к сохранению стабильности, спокойствия и мира в республике. "Обязуюсь быть президентом для всех", — добавила политик.Санду также выступила с утверждением, что независимо от политических взглядов ее приоритетом остается стабильность в стране и укрепление доверия между гражданами. Согласно данным Центральной избирательной комиссии после обработки 98 процентов протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 54,43 процента голосов, у у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 45,57 процента.При этом Стояногло после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны побеждает на территории самой республики, набирая 51,19%, у Санду 48,81 процента.За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии, центр – преимущественно за действующего президента. В частности, Стояногло поддержали жители второго по величине города страны Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35 процента) жителей столицы Кишинева.Бывший генпрокурор лидирует и у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29 процента протоколов в автономии он получает 95,85 процента голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40 процента после обработки 100 процента протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60 процента.На избирательных участках за рубежом после обработки 7,87 процента протоколов побеждает действующая президент с 74,13 процента голосов, у Стояногло — 25,87 процента.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45 процента голосов, Стояногло — 25,98 процента. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.

https://ria.ru/20241104/sandu-1981747271.html

https://ria.ru/20241104/sandu-1981746797.html

https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981742397.html

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