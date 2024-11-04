https://ria.ru/20241104/samolety-1981849195.html

Госдеп одобрил продажу Южной Корее радиолокационных самолетов

Госдеп одобрил продажу Южной Корее радиолокационных самолетов - РИА Новости, 04.11.2024

Госдеп одобрил продажу Южной Корее радиолокационных самолетов

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее четырех радиолокационных самолетов E-7 и сопутствующего оборудования на сумму около 4,92... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T23:17

2024-11-04T23:17

2024-11-04T23:23

южная корея

государственный департамент сша

министерство обороны сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее четырех радиолокационных самолетов E-7 и сопутствующего оборудования на сумму около 4,92 миллиарда долларов, сообщило в понедельник Агентство по сотрудничеству в области безопасности США, входящее в состав Пентагона.В рамках сделки Южная Корея также получит десять двигателей CFM56 (восемь установленных и два запасных), а также семь лазерных передатчиков Guardian (четыре установленных и три запасных) и другое сопутствующее оборудование.США считают, что данная сделка укрепит обороноспособность "ключевого союзника США, способного поддерживать политическую стабильность и экономическое развитие в Индо-Тихоокеанском регионе". Сделка позволит Южной Корее улучшить возможности в сфере разведки, наблюдения и управления воздушным пространством, а также усилит взаимодействие ее ВВС с силами США по стандартам C4ISR (командование, управление, связь, компьютеры, разведка, наблюдение и рекогносцировка).Ожидается, что продажа данных самолетов Южной Корее не изменит военный баланс в регионе. Основным подрядчиком выступит корпорация Boeing из Рентона, штат Вашингтон.

https://ria.ru/20241104/ssha-1981829414.html

южная корея

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

южная корея, государственный департамент сша, министерство обороны сша, в мире, сша