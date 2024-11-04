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Госдеп одобрил продажу Южной Корее радиолокационных самолетов - РИА Новости, 04.11.2024
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23:17 04.11.2024 (обновлено: 23:23 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/samolety-1981849195.html
Госдеп одобрил продажу Южной Корее радиолокационных самолетов
Госдеп одобрил продажу Южной Корее радиолокационных самолетов - РИА Новости, 04.11.2024
Госдеп одобрил продажу Южной Корее радиолокационных самолетов
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее четырех радиолокационных самолетов E-7 и сопутствующего оборудования на сумму около 4,92... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T23:17
2024-11-04T23:23
южная корея
государственный департамент сша
министерство обороны сша
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее четырех радиолокационных самолетов E-7 и сопутствующего оборудования на сумму около 4,92 миллиарда долларов, сообщило в понедельник Агентство по сотрудничеству в области безопасности США, входящее в состав Пентагона.В рамках сделки Южная Корея также получит десять двигателей CFM56 (восемь установленных и два запасных), а также семь лазерных передатчиков Guardian (четыре установленных и три запасных) и другое сопутствующее оборудование.США считают, что данная сделка укрепит обороноспособность "ключевого союзника США, способного поддерживать политическую стабильность и экономическое развитие в Индо-Тихоокеанском регионе". Сделка позволит Южной Корее улучшить возможности в сфере разведки, наблюдения и управления воздушным пространством, а также усилит взаимодействие ее ВВС с силами США по стандартам C4ISR (командование, управление, связь, компьютеры, разведка, наблюдение и рекогносцировка).Ожидается, что продажа данных самолетов Южной Корее не изменит военный баланс в регионе. Основным подрядчиком выступит корпорация Boeing из Рентона, штат Вашингтон.
https://ria.ru/20241104/ssha-1981829414.html
южная корея
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южная корея, государственный департамент сша, министерство обороны сша, в мире, сша
Южная Корея, Государственный департамент США, Министерство обороны США, В мире, США
Госдеп одобрил продажу Южной Корее радиолокационных самолетов

Госдеп одобрил продажу Южной Корее четырех радиолокационных самолетов E-7

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее четырех радиолокационных самолетов E-7 и сопутствующего оборудования на сумму около 4,92 миллиарда долларов, сообщило в понедельник Агентство по сотрудничеству в области безопасности США, входящее в состав Пентагона.
В рамках сделки Южная Корея также получит десять двигателей CFM56 (восемь установленных и два запасных), а также семь лазерных передатчиков Guardian (четыре установленных и три запасных) и другое сопутствующее оборудование.
США считают, что данная сделка укрепит обороноспособность "ключевого союзника США, способного поддерживать политическую стабильность и экономическое развитие в Индо-Тихоокеанском регионе". Сделка позволит Южной Корее улучшить возможности в сфере разведки, наблюдения и управления воздушным пространством, а также усилит взаимодействие ее ВВС с силами США по стандартам C4ISR (командование, управление, связь, компьютеры, разведка, наблюдение и рекогносцировка).
Ожидается, что продажа данных самолетов Южной Корее не изменит военный баланс в регионе. Основным подрядчиком выступит корпорация Boeing из Рентона, штат Вашингтон.
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