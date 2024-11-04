https://ria.ru/20241104/samara-1981795535.html

В Самаре в День народного единства открылась выставка трофейного оружия

В Самаре в День народного единства открылась выставка трофейного оружия - РИА Новости, 04.11.2024

В Самаре в День народного единства открылась выставка трофейного оружия

Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе СВО, открылась на... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:39

2024-11-04T14:39

2024-11-04T14:45

специальная военная операция на украине

вячеслав федорищев

нато

самара

куйбышев

самарская область

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981795964_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_33f13cacf817a3a80d27102474298471.jpg

САМАРА, 4 ноя - РИА Новости. Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе СВО, открылась на площади Куйбышева в Самаре в День народного единства, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Праздник (День народного единства - ред.) сегодня встретил вместе с жителями региона на площади Куйбышева. Здесь же 4 ноября открылась выставка трофейного оружия. Увиденное никого не оставит равнодушным. Вся представленная техника повержена в бою нашими героями, участниками специальной военной операции, военнослужащими группировки войск "Центр" на Донецком и Авдеевском направлениях", - написал Федорищев. Главная цель выставки - развеять миф о непобедимости западного вооружения, отметили в правительстве региона. Среди экспонатов посетители смогут увидеть танк Abrams, подбитый бойцами 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля Самарской области. Историю всех экспонатов и разгрома вражеской техники рассказывают сами участники СВО. Самарцы смогут посетить выставку до 10 ноября с 10.00 мск до 19.00 мск. В связи с подготовкой и проведением Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года, изменится время работы выставки 6 ноября – с 10.00 мск до 14.00 мск и 7 ноября - с 13.00 мск до 19.00 мск.

https://ria.ru/20241030/oruzhie-1980824218.html

https://ria.ru/20241005/trofei-1976514439.html

самара

куйбышев

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав федорищев, нато, самара, куйбышев, самарская область, общество