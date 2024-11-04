https://ria.ru/20241104/samara-1981795535.html
В Самаре в День народного единства открылась выставка трофейного оружия
В Самаре в День народного единства открылась выставка трофейного оружия - РИА Новости, 04.11.2024
В Самаре в День народного единства открылась выставка трофейного оружия
Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе СВО, открылась на... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:39
2024-11-04T14:39
2024-11-04T14:45
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САМАРА, 4 ноя - РИА Новости. Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе СВО, открылась на площади Куйбышева в Самаре в День народного единства, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Праздник (День народного единства - ред.) сегодня встретил вместе с жителями региона на площади Куйбышева. Здесь же 4 ноября открылась выставка трофейного оружия. Увиденное никого не оставит равнодушным. Вся представленная техника повержена в бою нашими героями, участниками специальной военной операции, военнослужащими группировки войск "Центр" на Донецком и Авдеевском направлениях", - написал Федорищев. Главная цель выставки - развеять миф о непобедимости западного вооружения, отметили в правительстве региона. Среди экспонатов посетители смогут увидеть танк Abrams, подбитый бойцами 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля Самарской области. Историю всех экспонатов и разгрома вражеской техники рассказывают сами участники СВО. Самарцы смогут посетить выставку до 10 ноября с 10.00 мск до 19.00 мск. В связи с подготовкой и проведением Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года, изменится время работы выставки 6 ноября – с 10.00 мск до 14.00 мск и 7 ноября - с 13.00 мск до 19.00 мск.
https://ria.ru/20241030/oruzhie-1980824218.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав федорищев, нато, самара, куйбышев, самарская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Федорищев, НАТО, Самара, Куйбышев, Самарская область, Общество
В Самаре в День народного единства открылась выставка трофейного оружия
В Самаре в День народного единства открылась выставка трофейной техники НАТО
САМАРА, 4 ноя - РИА Новости. Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе СВО, открылась на площади Куйбышева в Самаре в День народного единства, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
"Праздник (День народного единства - ред.) сегодня встретил вместе с жителями региона на площади Куйбышева. Здесь же 4 ноября открылась выставка трофейного оружия. Увиденное никого не оставит равнодушным. Вся представленная техника повержена в бою нашими героями, участниками специальной военной операции, военнослужащими группировки войск "Центр" на Донецком и Авдеевском направлениях", - написал Федорищев.
Главная цель выставки - развеять миф о непобедимости западного вооружения, отметили в правительстве региона. Среди экспонатов посетители смогут увидеть танк Abrams, подбитый бойцами 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля
Самарской области. Историю всех экспонатов и разгрома вражеской техники рассказывают сами участники СВО.
Самарцы смогут посетить выставку до 10 ноября с 10.00 мск до 19.00 мск. В связи с подготовкой и проведением Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года, изменится время работы выставки 6 ноября – с 10.00 мск до 14.00 мск и 7 ноября - с 13.00 мск до 19.00 мск.