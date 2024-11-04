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Рютте решил убедить Берлин в важности милитаризации экономики
Рютте решил убедить Берлин в важности милитаризации экономики - РИА Новости, 04.11.2024
Рютте решил убедить Берлин в важности милитаризации экономики
Генсек НАТО Марк Рютте, находящийся с визитом в Германии, решил убедить Берлин в важности наращивания оборонных расходов и милитаризации экономики, утверждая,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:47
2024-11-04T19:47
2024-11-04T19:47
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, находящийся с визитом в Германии, решил убедить Берлин в важности наращивания оборонных расходов и милитаризации экономики, утверждая, что "фронт" противостояния России с Западом уже якобы сместился за границы Украины и распространяется на регион Балтики, страны Западной Европы и Арктику. "Если (президент России – ред.) Путин победит на Украине, он там не остановится. Россия уже проводит и наращивает кампании по гибридным атакам на территории стран наших союзников, напрямую вмешивается в наши демократии… Все это для того, чтобы нас ослабить и разделить. Это также демонстрирует, что движение фронта в этой войне теперь не ограничивается только Украиной, все больше фронт сдвигается за границы к региону Балтики, Западной Европе и Крайнему Северу", - заявил Рютте. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20241018/ryutte-1978740432.html
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россия, украина, западная европа, марк рютте, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире, берлин (город)
Россия, Украина, Западная Европа, Марк Рютте, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире, Берлин (город)
Рютте решил убедить Берлин в важности милитаризации экономики
Рютте решил убедить Берлин в важности наращивания оборонных расходов