https://ria.ru/20241104/ryutte-1981819681.html

Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов

Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов - РИА Новости, 04.11.2024

Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит работать с США вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T18:14

2024-11-04T18:14

2024-11-04T18:27

в мире

сша

германия

марк рютте

камала харрис

дональд трамп

нато

выборы президента сша — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит работать с США вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах."Что касается выборов в США, то вне зависимости от их результата, мы будет работать как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трапом, будем добиваться сохранения единства альянса. В этом нет сомнения, так как это отвечает нашим общим интересам", - сказал Рютте на пресс-конференции в Германии.Он утверждает, что США "не повторят ошибки прошлого и не уйдут из Европы".Выборы президента США состоятся во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

https://ria.ru/20241104/nato-1981772551.html

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в мире, сша, германия, марк рютте, камала харрис, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024