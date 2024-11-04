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Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов - РИА Новости, 04.11.2024
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18:14 04.11.2024 (обновлено: 18:27 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/ryutte-1981819681.html
Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов
Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов - РИА Новости, 04.11.2024
Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит работать с США вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:14
2024-11-04T18:27
в мире
сша
германия
марк рютте
камала харрис
дональд трамп
нато
выборы президента сша — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит работать с США вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах."Что касается выборов в США, то вне зависимости от их результата, мы будет работать как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трапом, будем добиваться сохранения единства альянса. В этом нет сомнения, так как это отвечает нашим общим интересам", - сказал Рютте на пресс-конференции в Германии.Он утверждает, что США "не повторят ошибки прошлого и не уйдут из Европы".Выборы президента США состоятся во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
https://ria.ru/20241104/nato-1981772551.html
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в мире, сша, германия, марк рютте, камала харрис, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Германия, Марк Рютте, Камала Харрис, Дональд Трамп, НАТО, Выборы президента США — 2024
Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов

Генсек НАТО заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит работать с США вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах.
"Что касается выборов в США, то вне зависимости от их результата, мы будет работать как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трапом, будем добиваться сохранения единства альянса. В этом нет сомнения, так как это отвечает нашим общим интересам", - сказал Рютте на пресс-конференции в Германии.
Он утверждает, что США "не повторят ошибки прошлого и не уйдут из Европы".
Выборы президента США состоятся во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
СМИ раскрыли главную слабость НАТО
Вчера, 10:54
 
В миреСШАГерманияМарк РюттеКамала ХаррисДональд ТрампНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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