https://ria.ru/20241104/ryutte-1981819681.html
Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов
Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов - РИА Новости, 04.11.2024
Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит работать с США вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:14
2024-11-04T18:14
2024-11-04T18:27
в мире
сша
германия
марк рютте
камала харрис
дональд трамп
нато
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954262352_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_46b6582534e1b66503c18f2fa722dbee.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит работать с США вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах."Что касается выборов в США, то вне зависимости от их результата, мы будет работать как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трапом, будем добиваться сохранения единства альянса. В этом нет сомнения, так как это отвечает нашим общим интересам", - сказал Рютте на пресс-конференции в Германии.Он утверждает, что США "не повторят ошибки прошлого и не уйдут из Европы".Выборы президента США состоятся во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
https://ria.ru/20241104/nato-1981772551.html
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954262352_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f861c2f8c2ef1fb5ab76457c0e6ba3a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, германия, марк рютте, камала харрис, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Германия, Марк Рютте, Камала Харрис, Дональд Трамп, НАТО, Выборы президента США — 2024
Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов
Генсек НАТО заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов