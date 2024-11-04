https://ria.ru/20241104/rumyniya-1981851320.html

В Румынии не видят необходимости в увеличении оборонных расходов

В Румынии не видят необходимости в увеличении оборонных расходов - РИА Новости, 04.11.2024

В Румынии не видят необходимости в увеличении оборонных расходов

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T23:45

2024-11-04T23:45

2024-11-04T23:45

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париж

уэльс

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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом. Глава румынского правительства, находясь с рабочим визитом в Париже на военно-морской выставке Euronaval 2024, отметил, что фокус сейчас направлен на инфраструктурные проекты, финансируемые за счет европейских фондов. "Увеличение расходов на оборону до 3% ВВП пока не необходимость. Думаю, приоритет №1 для Румынии сейчас – это покрыть инвестиции в инфраструктуру через европейские фонды... А следующий премьер-министр предоставит свое видение руководства", - приводит слова Чолаку издание hotnews. Премьер также рассказал о переговорах с представителями Airbus и других компаний, с которыми обсуждал потенциал развития румынской оборонной промышленности и возможности сотрудничества. На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года страны альянса договорились довести военные бюджеты до уровня 2% ВВП к 2024 году. Румыния сейчас выделяет на оборону 2,5% ВВП, однако, по данным СМИ, реальные расходы в 2023 году составили лишь около 1,6%.

https://ria.ru/20241018/nato-1978751463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, париж, уэльс, airbus, нато