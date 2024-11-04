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В Румынии не видят необходимости в увеличении оборонных расходов - РИА Новости, 04.11.2024
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23:45 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/rumyniya-1981851320.html
В Румынии не видят необходимости в увеличении оборонных расходов
В Румынии не видят необходимости в увеличении оборонных расходов - РИА Новости, 04.11.2024
В Румынии не видят необходимости в увеличении оборонных расходов
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T23:45
2024-11-04T23:45
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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом. Глава румынского правительства, находясь с рабочим визитом в Париже на военно-морской выставке Euronaval 2024, отметил, что фокус сейчас направлен на инфраструктурные проекты, финансируемые за счет европейских фондов. "Увеличение расходов на оборону до 3% ВВП пока не необходимость. Думаю, приоритет №1 для Румынии сейчас – это покрыть инвестиции в инфраструктуру через европейские фонды... А следующий премьер-министр предоставит свое видение руководства", - приводит слова Чолаку издание hotnews. Премьер также рассказал о переговорах с представителями Airbus и других компаний, с которыми обсуждал потенциал развития румынской оборонной промышленности и возможности сотрудничества. На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года страны альянса договорились довести военные бюджеты до уровня 2% ВВП к 2024 году. Румыния сейчас выделяет на оборону 2,5% ВВП, однако, по данным СМИ, реальные расходы в 2023 году составили лишь около 1,6%.
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в мире, румыния, париж, уэльс, airbus, нато
В мире, Румыния, Париж, Уэльс, Airbus, НАТО
В Румынии не видят необходимости в увеличении оборонных расходов

Чолаку: увеличение оборонных расходов до 3% ВВП не входит в приоритеты Румынии

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом.
Глава румынского правительства, находясь с рабочим визитом в Париже на военно-морской выставке Euronaval 2024, отметил, что фокус сейчас направлен на инфраструктурные проекты, финансируемые за счет европейских фондов.
«
"Увеличение расходов на оборону до 3% ВВП пока не необходимость. Думаю, приоритет №1 для Румынии сейчас – это покрыть инвестиции в инфраструктуру через европейские фонды... А следующий премьер-министр предоставит свое видение руководства", - приводит слова Чолаку издание hotnews.
Премьер также рассказал о переговорах с представителями Airbus и других компаний, с которыми обсуждал потенциал развития румынской оборонной промышленности и возможности сотрудничества.
На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года страны альянса договорились довести военные бюджеты до уровня 2% ВВП к 2024 году. Румыния сейчас выделяет на оборону 2,5% ВВП, однако, по данным СМИ, реальные расходы в 2023 году составили лишь около 1,6%.
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