В Румынии в воздух подняли истребители из-за обнаружения дронов
Минобороны Румынии: истребители подняли в воздух из-за обнаружения беспилотников
© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16 ВВС Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16 ВВС Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Истребители F-16 в Румынии были подняты в воздух в ночь на понедельник из-за обнаружения вблизи воздушного пространства страны группы беспилотников, сообщает пресс-служба министерства обороны.
"В результате обнаружения над Черным морем групп беспилотников, направляющихся в воздушное пространство Украины вблизи воздушного пространства Румынии, Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о том, что в уезде Тулча установлена воздушная тревога. Для наблюдения за ситуацией в воздушном пространстве с 86-й авиабазы Борча взлетели два самолета F-16 ВВС Румынии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны.
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Румынская радиолокационная система наблюдения, которая постоянно отслеживала ситуацию, не обнаружила нарушения воздушного пространства страны. В понедельник в уезде Тулча проходит проверка на предмет поиска возможных обломков беспилотников. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте.
Минобороны Румынии сообщало о похожих инцидентах 18, 19 и 24 октября, но тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".