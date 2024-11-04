https://ria.ru/20241104/rumyniya-1981786402.html

В Румынии в воздух подняли истребители из-за обнаружения дронов

В Румынии в воздух подняли истребители из-за обнаружения дронов - РИА Новости, 04.11.2024

В Румынии в воздух подняли истребители из-за обнаружения дронов

Истребители F-16 в Румынии были подняты в воздух в ночь на понедельник из-за обнаружения вблизи воздушного пространства страны группы беспилотников, сообщает... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:11

2024-11-04T13:11

2024-11-04T13:11

в мире

румыния

черное море

украина

f-16

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Истребители F-16 в Румынии были подняты в воздух в ночь на понедельник из-за обнаружения вблизи воздушного пространства страны группы беспилотников, сообщает пресс-служба министерства обороны. "В результате обнаружения над Черным морем групп беспилотников, направляющихся в воздушное пространство Украины вблизи воздушного пространства Румынии, Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о том, что в уезде Тулча установлена воздушная тревога. Для наблюдения за ситуацией в воздушном пространстве с 86-й авиабазы Борча взлетели два самолета F-16 ВВС Румынии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны. Румынская радиолокационная система наблюдения, которая постоянно отслеживала ситуацию, не обнаружила нарушения воздушного пространства страны. В понедельник в уезде Тулча проходит проверка на предмет поиска возможных обломков беспилотников. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте. Минобороны Румынии сообщало о похожих инцидентах 18, 19 и 24 октября, но тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".

https://ria.ru/20241029/rri-1980709484.html

https://ria.ru/20240927/rumynija-1975014099.html

румыния

черное море

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, черное море, украина, f-16