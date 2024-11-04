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"Ни через год, ни через пять лет": на Западе сделали заявление о России - РИА Новости, 04.11.2024
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19:42 04.11.2024 (обновлено: 22:49 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/rossiya-1981828310.html
"Ни через год, ни через пять лет": на Западе сделали заявление о России
"Ни через год, ни через пять лет": на Западе сделали заявление о России - РИА Новости, 04.11.2024
"Ни через год, ни через пять лет": на Западе сделали заявление о России
РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:42
2024-11-04T22:49
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Западу не стоит ожидать экономического коллапса в России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Не будет коллапса в следующем году, не будет ни через год, ни через пять или десять лет, — сказал эксперт. — На Западе все еще полагают, что российская экономика такая же, какой она была где-то в 2000 году &lt;…&gt;, но она постоянно меняется и развивается".По словам Меркуриса, публикующиеся отчеты о перегреве российской экономики не отражают действительности."Они говорят об этом уже много лет, начиная с 2014 года. Говорят, что все, что нужно сделать, — это еще немного ужесточить санкции и все окончательно рухнет, как карточный домик, но это неправда. И многие на Западе начинают понимать, что &lt;…&gt; Россия хорошо приспосабливается к санкциям, она на самом деле процветает", — отметил он.Меркурис также обратил внимание на инвестиционный бум, а также на то, что инвестиции в основном идут в промышленность, развитие производства и закупку оборудования.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241104/zakharova-1981823287.html
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цены на нефть, россия, москва, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Москва, Владимир Путин
"Ни через год, ни через пять лет": на Западе сделали заявление о России

Меркурис: Западу не стоит ждать экономического коллапса в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Западу не стоит ожидать экономического коллапса в России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Не будет коллапса в следующем году, не будет ни через год, ни через пять или десять лет, — сказал эксперт. — На Западе все еще полагают, что российская экономика такая же, какой она была где-то в 2000 году <…>, но она постоянно меняется и развивается".
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По словам Меркуриса, публикующиеся отчеты о перегреве российской экономики не отражают действительности.
"Они говорят об этом уже много лет, начиная с 2014 года. Говорят, что все, что нужно сделать, — это еще немного ужесточить санкции и все окончательно рухнет, как карточный домик, но это неправда. И многие на Западе начинают понимать, что <…> Россия хорошо приспосабливается к санкциям, она на самом деле процветает", — отметил он.
Меркурис также обратил внимание на инвестиционный бум, а также на то, что инвестиции в основном идут в промышленность, развитие производства и закупку оборудования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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