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Россия не закрывается от диалога с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 04.11.2024
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11:02 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/rossija-1981772964.html
Россия не закрывается от диалога с Западом, заявил Лавров
Россия не закрывается от диалога с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 04.11.2024
Россия не закрывается от диалога с Западом, заявил Лавров
РФ не закрыта от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов, заявил министр... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:02
2024-11-04T11:02
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ не закрыта от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Хочу особо подчеркнуть, что мы не закрываемся от диалога с Западом", - сказал он, выступая на симпозиуме "Создавая будущее". РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия. По словам министра, Москва сделала необходимые выводы из того, как "западные соседи в одночасье отказались от своих общений и обязательств, от всех договоренностей" с РФ. "Если и когда они созреют до того, чтобы возобновить контакты и устраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, тогда и будем определяться в отношении того, как к таким предложениям относиться, исходя из наших национальных интересов, а не тех "хотелок", которые мы периодически слышим из западных столиц", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20241104/lavrov-1981771103.html
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россия, москва, сергей лавров, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире
Россия не закрывается от диалога с Западом, заявил Лавров

Лавров: Россия не закрыта от диалога с Западом, но исходит из своих интересов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ не закрыта от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Хочу особо подчеркнуть, что мы не закрываемся от диалога с Западом", - сказал он, выступая на симпозиуме "Создавая будущее".
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По словам министра, Москва сделала необходимые выводы из того, как "западные соседи в одночасье отказались от своих общений и обязательств, от всех договоренностей" с РФ.
"Если и когда они созреют до того, чтобы возобновить контакты и устраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, тогда и будем определяться в отношении того, как к таким предложениям относиться, исходя из наших национальных интересов, а не тех "хотелок", которые мы периодически слышим из западных столиц", - добавил Лавров.
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