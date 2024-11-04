https://ria.ru/20241104/rossija-1981772964.html

Россия не закрывается от диалога с Западом, заявил Лавров

Россия не закрывается от диалога с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 04.11.2024

Россия не закрывается от диалога с Западом, заявил Лавров

РФ не закрыта от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов, заявил министр... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:02

2024-11-04T11:02

2024-11-04T11:02

россия

москва

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ не закрыта от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Хочу особо подчеркнуть, что мы не закрываемся от диалога с Западом", - сказал он, выступая на симпозиуме "Создавая будущее". РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия. По словам министра, Москва сделала необходимые выводы из того, как "западные соседи в одночасье отказались от своих общений и обязательств, от всех договоренностей" с РФ. "Если и когда они созреют до того, чтобы возобновить контакты и устраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, тогда и будем определяться в отношении того, как к таким предложениям относиться, исходя из наших национальных интересов, а не тех "хотелок", которые мы периодически слышим из западных столиц", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20241104/lavrov-1981771103.html

https://ria.ru/20240313/dogovor-1932631061.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, москва, сергей лавров, в мире