https://ria.ru/20241104/rogov-1981822311.html

Рогов заявил о реализации в Молдавии проекта "Украина-2.0"

Рогов заявил о реализации в Молдавии проекта "Украина-2.0" - РИА Новости, 04.11.2024

Рогов заявил о реализации в Молдавии проекта "Украина-2.0"

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T18:45

2024-11-04T18:45

2024-11-04T18:45

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александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президентские выборы в Молдавии показали, что Запад приступил к реализации там геополитического проекта "Украина-2.0". В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. "Запад приступил к непосредственной реализации в Молдавии проекта "Украина-2.0", осознавая, что по-другому удержать у власти прозападную и вскормленную ими элиту невозможно. Отсюда и подтасовка итогов результатов выборов, чтобы путем обмана и рисованию нужных цифр, прежде всего, на зарубежных избирательных участках в западных странах, удержать у власти Санду, превращая тем самым Молдавию в покорную колонию "Сандалию", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, вторым этапом плана станет попытка спровоцировать вооруженный конфликт в Приднестровье, чтобы затем втянуть Молдавию вслед за Украиной в горячий конфликт с Россией и российским народом. "Молдавию коллективному Западу не жалко, рабочие ресурсы от туда уже в максимальном объеме высосаны. Санду, чтобы удержаться у власти, согласится на конфликт, от которого она долгое время уклонялась, прекрасно понимая, что он самоубийственный", - сказал Рогов. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241104/sandu-1981815532.html

https://ria.ru/20241104/sandu-1981816432.html

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в мире, молдавия, украина, россия, майя санду, владимир рогов, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024