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Американский разведчик рассказал о работе на Украине - РИА Новости, 04.11.2024
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13:15 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/razvedchik-1981786771.html
Американский разведчик рассказал о работе на Украине
Американский разведчик рассказал о работе на Украине - РИА Новости, 04.11.2024
Американский разведчик рассказал о работе на Украине
Американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, рассказал РИА Новости, что не встретил на Украине ни... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:15
2024-11-04T13:15
в мире
украина
сша
россия
дэниэл мартиндейл
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, рассказал РИА Новости, что не встретил на Украине ни одного гражданина США, которого можно было бы заподозрить в сборе разведданных. В ответ на вопрос о том, работают ли на Украине американские генералы, офицеры ЦРУ и других разведывательных служб США, Мартиндейл сказал: "Не могу сказать, я только встречал одного англичанина, который, вероятно, был связан с разведкой". "Я не встречал ни одного американца, которого можно было бы хотя бы заподозрить в причастности к сбору разведданных", - добавил он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981526292.html
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в мире, украина, сша, россия, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Россия, Дэниэл Мартиндейл, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Американский разведчик рассказал о работе на Украине

Разведчик Мартиндейл заявил, что не встречал на Украине шпионов из США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГражданин США Дэниэл Мартиндейл
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гражданин США Дэниэл Мартиндейл. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, рассказал РИА Новости, что не встретил на Украине ни одного гражданина США, которого можно было бы заподозрить в сборе разведданных.
В ответ на вопрос о том, работают ли на Украине американские генералы, офицеры ЦРУ и других разведывательных служб США, Мартиндейл сказал: "Не могу сказать, я только встречал одного англичанина, который, вероятно, был связан с разведкой".
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Помогавший ВС России американец рассказал, как проехал через Киев
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"Я не встречал ни одного американца, которого можно было бы хотя бы заподозрить в причастности к сбору разведданных", - добавил он.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Украинцы страдают от постоянного предательства, заявил Мартиндейл
2 ноября, 13:49
 
В миреУкраинаСШАРоссияДэниэл МартиндейлВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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