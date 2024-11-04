https://ria.ru/20241104/razvedchik-1981786771.html

Американский разведчик рассказал о работе на Украине

Американский разведчик рассказал о работе на Украине - РИА Новости, 04.11.2024

Американский разведчик рассказал о работе на Украине

Американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, рассказал РИА Новости, что не встретил на Украине ни... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:15

2024-11-04T13:15

2024-11-04T13:15

в мире

украина

сша

россия

дэниэл мартиндейл

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, рассказал РИА Новости, что не встретил на Украине ни одного гражданина США, которого можно было бы заподозрить в сборе разведданных. В ответ на вопрос о том, работают ли на Украине американские генералы, офицеры ЦРУ и других разведывательных служб США, Мартиндейл сказал: "Не могу сказать, я только встречал одного англичанина, который, вероятно, был связан с разведкой". "Я не встречал ни одного американца, которого можно было бы хотя бы заподозрить в причастности к сбору разведданных", - добавил он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981526292.html

https://ria.ru/20241102/svo-1981527506.html

украина

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)