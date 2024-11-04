https://ria.ru/20241104/raketa-1981768031.html

Ракета-носитель "Союз" выведет на орбиту два иранских спутника

Ракета-носитель "Союз" выведет на орбиту два иранских спутника - РИА Новости, 04.11.2024

Ракета-носитель "Союз" выведет на орбиту два иранских спутника

Российская ракета-носитель "Союз" выведет два иранских спутника на орбиту 5 ноября, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T09:45

2024-11-04T09:45

2024-11-04T14:29

наука

космос - риа наука

иран

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казем джалали

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз" выведет два иранских спутника на орбиту 5 ноября, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали."В продолжение развития научно-технологического ирано-российского сотрудничества два иранских спутника "Коусар" и "Хадхад" будут выведены на 500-километровую орбиту Земли во вторник в 2:48 по тегеранскому времени ракетой-носителем "Союз", — написал он в соцсети X.В свою очередь, посольство республики уточнило в Telegram-канале, что старт осуществят 5 ноября. Джалали выразил надежду, что с запуском этих спутников, спроектированных и построенных представителями компании "Омид Фаза", Иран сделает "решительный первый шаг на пути вхождения частного сектора в космическую сферу".В начале октября стало известно, что Тегеран до конца марта 2025 года запустит на орбиту три произведенных в стране спутника дистанционного зондирования — "Косвар", "Толо-3" и "Зафар-2". Система из трех аппаратов позволит принимать и передавать данные для облегчения принятия решений во время стихийных бедствий, особенно там, где наземная инфраструктура не функционирует.Ранее сообщалось, что в текущем календарном году, который длится с 20 марта 2024-го по 20 марта 2025 года, Иран планирует завершить создание второго прототипа спутника "Парс-1" и подготовить к запуску спутники "Нахид-2" и "Саман-1".

https://ria.ru/20241102/raketa-1981463193.html

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Дарья Буймова

космос - риа наука, иран, москва, казем джалали