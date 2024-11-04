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Ракета-носитель "Союз" выведет на орбиту два иранских спутника - РИА Новости, 04.11.2024
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Наука
 
09:45 04.11.2024 (обновлено: 14:29 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/raketa-1981768031.html
Ракета-носитель "Союз" выведет на орбиту два иранских спутника
Ракета-носитель "Союз" выведет на орбиту два иранских спутника - РИА Новости, 04.11.2024
Ракета-носитель "Союз" выведет на орбиту два иранских спутника
Российская ракета-носитель "Союз" выведет два иранских спутника на орбиту 5 ноября, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:45
2024-11-04T14:29
наука
космос - риа наука
иран
москва
казем джалали
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз" выведет два иранских спутника на орбиту 5 ноября, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.&quot;В продолжение развития научно-технологического ирано-российского сотрудничества два иранских спутника &quot;Коусар&quot; и &quot;Хадхад&quot; будут выведены на 500-километровую орбиту Земли во вторник в 2:48 по тегеранскому времени ракетой-носителем &quot;Союз&quot;, — написал он в соцсети X.В свою очередь, посольство республики уточнило в Telegram-канале, что старт осуществят 5 ноября. Джалали выразил надежду, что с запуском этих спутников, спроектированных и построенных представителями компании "Омид Фаза", Иран сделает "решительный первый шаг на пути вхождения частного сектора в космическую сферу".В начале октября стало известно, что Тегеран до конца марта 2025 года запустит на орбиту три произведенных в стране спутника дистанционного зондирования — "Косвар", "Толо-3" и "Зафар-2". Система из трех аппаратов позволит принимать и передавать данные для облегчения принятия решений во время стихийных бедствий, особенно там, где наземная инфраструктура не функционирует.Ранее сообщалось, что в текущем календарном году, который длится с 20 марта 2024-го по 20 марта 2025 года, Иран планирует завершить создание второго прототипа спутника "Парс-1" и подготовить к запуску спутники "Нахид-2" и "Саман-1".
https://ria.ru/20241102/raketa-1981463193.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Иран, Москва, Казем Джалали
Ракета-носитель "Союз" выведет на орбиту два иранских спутника

Ракета-носитель "Союз" выведет два иранских спутника на орбиту 5 ноября

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкРакета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Ракета-носитель "Союз-2.1б". Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз" выведет два иранских спутника на орбиту 5 ноября, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
«

"В продолжение развития научно-технологического ирано-российского сотрудничества два иранских спутника "Коусар" и "Хадхад" будут выведены на 500-километровую орбиту Земли во вторник в 2:48 по тегеранскому времени ракетой-носителем "Союз", — написал он в соцсети X.

В свою очередь, посольство республики уточнило в Telegram-канале, что старт осуществят 5 ноября. Джалали выразил надежду, что с запуском этих спутников, спроектированных и построенных представителями компании "Омид Фаза", Иран сделает "решительный первый шаг на пути вхождения частного сектора в космическую сферу".
В начале октября стало известно, что Тегеран до конца марта 2025 года запустит на орбиту три произведенных в стране спутника дистанционного зондирования — "Косвар", "Толо-3" и "Зафар-2". Система из трех аппаратов позволит принимать и передавать данные для облегчения принятия решений во время стихийных бедствий, особенно там, где наземная инфраструктура не функционирует.
Ранее сообщалось, что в текущем календарном году, который длится с 20 марта 2024-го по 20 марта 2025 года, Иран планирует завершить создание второго прототипа спутника "Парс-1" и подготовить к запуску спутники "Нахид-2" и "Саман-1".
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