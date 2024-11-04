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В Раде призвали мобилизовать по 150 тысяч человек ежегодно - РИА Новости, 04.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:02 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/rada-1981824239.html
В Раде призвали мобилизовать по 150 тысяч человек ежегодно
В Раде призвали мобилизовать по 150 тысяч человек ежегодно - РИА Новости, 04.11.2024
В Раде призвали мобилизовать по 150 тысяч человек ежегодно
Украина должна мобилизовывать по 150 тысяч человек ежегодно, заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:02
2024-11-04T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
алексей гончаренко
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Украина должна мобилизовывать по 150 тысяч человек ежегодно, заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко в конце октября сообщил, что украинские власти планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек. "Надо подготовиться и мобилизовать в год 150 тысяч человек, потому что те темпы, которые были, это было супер, 25-30 тысяч мы призывали в марте-июне. Потом была большая просадка в сентябре", - сказал Горбенко в эфире телеканала "Новости.LIVE". Он добавил, что при этом средний возраст мобилизации удалось снизить, но часто набирают людей с болезнями. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980433901.html
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в мире, украина, киев, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде призвали мобилизовать по 150 тысяч человек ежегодно

В Раде заявили, что Украина должна мобилизовать по 150 тысяч человек в год

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Украина должна мобилизовывать по 150 тысяч человек ежегодно, заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко в конце октября сообщил, что украинские власти планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек.
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"Надо подготовиться и мобилизовать в год 150 тысяч человек, потому что те темпы, которые были, это было супер, 25-30 тысяч мы призывали в марте-июне. Потом была большая просадка в сентябре", - сказал Горбенко в эфире телеканала "Новости.LIVE".
Он добавил, что при этом средний возраст мобилизации удалось снизить, но часто набирают людей с болезнями.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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