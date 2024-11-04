https://ria.ru/20241104/putin-1981816977.html

Путин встретился с главой МИД КНДР

Путин встретился с главой МИД КНДР - РИА Новости, 04.11.2024

Путин встретился с главой МИД КНДР

Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:52

2024-11-04T17:52

2024-11-04T18:15

россия

владимир путин

цой сон хи

дмитрий песков

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Имею честь передать глубоко искреннее, теплое, товарищеское приветствие от уважаемого председателя КНДР вам, уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации", — сказала министр, кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24".Путин также передал северокорейскому лидеру самые наилучшие пожелания.Песков уточнил, что Цой Сон Хи находится в России с рабочим визитом. Встреча прошла в Кремле.

https://ria.ru/20241102/glava-1981487771.html

россия

кндр (северная корея)

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Глава МИД КНДР передала Путину наилучшие пожелания от Ким Чен Ына Глава МИД КНДР на встрече с Путиным передала ему устное послание и наилучшие пожелания от Ким Чен Ына. Президент РФ передал Цой Сон Хи приветствие лидеру КНДР. 2024-11-04T17:52 true PT1M16S

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россия, владимир путин, цой сон хи, дмитрий песков, в мире, кндр (северная корея)