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Путин встретился с главой МИД КНДР - РИА Новости, 04.11.2024
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17:52 04.11.2024 (обновлено: 18:15 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/putin-1981816977.html
Путин встретился с главой МИД КНДР
Путин встретился с главой МИД КНДР - РИА Новости, 04.11.2024
Путин встретился с главой МИД КНДР
Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:52
2024-11-04T18:15
россия
владимир путин
цой сон хи
дмитрий песков
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.&quot;Имею честь передать глубоко искреннее, теплое, товарищеское приветствие от уважаемого председателя КНДР вам, уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации&quot;, — сказала министр, кадры встречи транслировал телеканал &quot;Россия 24&quot;.Путин также передал северокорейскому лидеру самые наилучшие пожелания.Песков уточнил, что Цой Сон Хи находится в России с рабочим визитом. Встреча прошла в Кремле.
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Глава МИД КНДР передала Путину наилучшие пожелания от Ким Чен Ына
Глава МИД КНДР на встрече с Путиным передала ему устное послание и наилучшие пожелания от Ким Чен Ына. Президент РФ передал Цой Сон Хи приветствие лидеру КНДР.
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россия, владимир путин, цой сон хи, дмитрий песков, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Владимир Путин, Цой Сон Хи, Дмитрий Песков, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин встретился с главой МИД КНДР

Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"Имею честь передать глубоко искреннее, теплое, товарищеское приветствие от уважаемого председателя КНДР вам, уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации", — сказала министр, кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24".

Путин также передал северокорейскому лидеру самые наилучшие пожелания.
Песков уточнил, что Цой Сон Хи находится в России с рабочим визитом.
Встреча прошла в Кремле.
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РоссияВладимир ПутинЦой Сон ХиДмитрий ПесковВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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