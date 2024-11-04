https://ria.ru/20241104/putin-1981816977.html
Путин встретился с главой МИД КНДР
Путин встретился с главой МИД КНДР - РИА Новости, 04.11.2024
Путин встретился с главой МИД КНДР
Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:52
2024-11-04T17:52
2024-11-04T18:15
россия
владимир путин
цой сон хи
дмитрий песков
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Имею честь передать глубоко искреннее, теплое, товарищеское приветствие от уважаемого председателя КНДР вам, уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации", — сказала министр, кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24".Путин также передал северокорейскому лидеру самые наилучшие пожелания.Песков уточнил, что Цой Сон Хи находится в России с рабочим визитом. Встреча прошла в Кремле.
https://ria.ru/20241102/glava-1981487771.html
россия
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Глава МИД КНДР передала Путину наилучшие пожелания от Ким Чен Ына
Глава МИД КНДР на встрече с Путиным передала ему устное послание и наилучшие пожелания от Ким Чен Ына. Президент РФ передал Цой Сон Хи приветствие лидеру КНДР.
2024-11-04T17:52
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россия, владимир путин, цой сон хи, дмитрий песков, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Владимир Путин, Цой Сон Хи, Дмитрий Песков, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин встретился с главой МИД КНДР
Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи