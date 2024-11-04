https://ria.ru/20241104/putin-1981800720.html

Путин рассказал о вкладе волонтеров в общую победу

Путин рассказал о вкладе волонтеров в общую победу - РИА Новости, 04.11.2024

Путин рассказал о вкладе волонтеров в общую победу

Президент РФ Владимир Путин на встрече с юными волонтерами и участниками молодежных движений заявил, что каждый из них вносит вклад в общую победу. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:34

2024-11-04T15:34

2024-11-04T15:35

общество

россия

москва

новосибирская область

владимир путин

общероссийский народный фронт

юнармия

поисковое движение россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с юными волонтерами и участниками молодежных движений заявил, что каждый из них вносит вклад в общую победу. "Без вашей поддержки победа невозможна, чтобы вы понимали. Это не шутка, не пустые слова. Каждый на своем месте вносит свой вклад, оказывая поддержку нашим мужчинам, которые на переднем крае находятся", - сказал Путин, обращаясь к волонтерам после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. На церемонии присутствовали подопечные госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", "Комитета семей воинов Отечества" и "Ассоциации ветеранов СВО". Кроме того, в мероприятии участвовали активисты "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", "Общероссийского народного фронта", а также участники "Юнармии", "Поискового движения России", "Движения первых" и слушатели военно-патриотического центра "Вымпел". Активисты от 10 до 17 лет приехали на церемонию в Москве с участием президента РФ из разных регионов страны. В том числе из Московской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Костромской, Тверской, Тульской, Омской, Белгородской, Курской, Псковской, Новосибирской областей, Забайкальского, Ставропольского и Алтайского краев и из Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20241104/putin-1981787398.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, новосибирская область, владимир путин, общероссийский народный фронт, юнармия, поисковое движение россии