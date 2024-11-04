Путин рассказал о вкладе волонтеров в общую победу
Путин на встрече с юными волонтерами: каждый вносит вклад в общую победу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций в День народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с юными волонтерами и участниками молодежных движений заявил, что каждый из них вносит вклад в общую победу.
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"Без вашей поддержки победа невозможна, чтобы вы понимали. Это не шутка, не пустые слова. Каждый на своем месте вносит свой вклад, оказывая поддержку нашим мужчинам, которые на переднем крае находятся", - сказал Путин, обращаясь к волонтерам после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.
На церемонии присутствовали подопечные госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", "Комитета семей воинов Отечества" и "Ассоциации ветеранов СВО". Кроме того, в мероприятии участвовали активисты "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", "Общероссийского народного фронта", а также участники "Юнармии", "Поискового движения России", "Движения первых" и слушатели военно-патриотического центра "Вымпел".
Активисты от 10 до 17 лет приехали на церемонию в Москве с участием президента РФ из разных регионов страны. В том числе из Московской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Костромской, Тверской, Тульской, Омской, Белгородской, Курской, Псковской, Новосибирской областей, Забайкальского, Ставропольского и Алтайского краев и из Донецкой Народной Республики.