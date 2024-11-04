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Путин рассказал о вкладе волонтеров в общую победу - РИА Новости, 04.11.2024
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15:34 04.11.2024 (обновлено: 15:35 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/putin-1981800720.html
Путин рассказал о вкладе волонтеров в общую победу
Путин рассказал о вкладе волонтеров в общую победу - РИА Новости, 04.11.2024
Путин рассказал о вкладе волонтеров в общую победу
Президент РФ Владимир Путин на встрече с юными волонтерами и участниками молодежных движений заявил, что каждый из них вносит вклад в общую победу. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:34
2024-11-04T15:35
общество
россия
москва
новосибирская область
владимир путин
общероссийский народный фронт
юнармия
поисковое движение россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с юными волонтерами и участниками молодежных движений заявил, что каждый из них вносит вклад в общую победу. "Без вашей поддержки победа невозможна, чтобы вы понимали. Это не шутка, не пустые слова. Каждый на своем месте вносит свой вклад, оказывая поддержку нашим мужчинам, которые на переднем крае находятся", - сказал Путин, обращаясь к волонтерам после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. На церемонии присутствовали подопечные госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", "Комитета семей воинов Отечества" и "Ассоциации ветеранов СВО". Кроме того, в мероприятии участвовали активисты "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", "Общероссийского народного фронта", а также участники "Юнармии", "Поискового движения России", "Движения первых" и слушатели военно-патриотического центра "Вымпел". Активисты от 10 до 17 лет приехали на церемонию в Москве с участием президента РФ из разных регионов страны. В том числе из Московской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Костромской, Тверской, Тульской, Омской, Белгородской, Курской, Псковской, Новосибирской областей, Забайкальского, Ставропольского и Алтайского краев и из Донецкой Народной Республики.
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общество, россия, москва, новосибирская область, владимир путин, общероссийский народный фронт, юнармия, поисковое движение россии
Общество, Россия, Москва, Новосибирская область, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, Юнармия, Поисковое движение России
Путин рассказал о вкладе волонтеров в общую победу

Путин на встрече с юными волонтерами: каждый вносит вклад в общую победу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций в День народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций в День народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с юными волонтерами и участниками молодежных движений заявил, что каждый из них вносит вклад в общую победу.
«
"Без вашей поддержки победа невозможна, чтобы вы понимали. Это не шутка, не пустые слова. Каждый на своем месте вносит свой вклад, оказывая поддержку нашим мужчинам, которые на переднем крае находятся", - сказал Путин, обращаясь к волонтерам после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.
На церемонии присутствовали подопечные госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", "Комитета семей воинов Отечества" и "Ассоциации ветеранов СВО". Кроме того, в мероприятии участвовали активисты "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", "Общероссийского народного фронта", а также участники "Юнармии", "Поискового движения России", "Движения первых" и слушатели военно-патриотического центра "Вымпел".
Активисты от 10 до 17 лет приехали на церемонию в Москве с участием президента РФ из разных регионов страны. В том числе из Московской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Костромской, Тверской, Тульской, Омской, Белгородской, Курской, Псковской, Новосибирской областей, Забайкальского, Ставропольского и Алтайского краев и из Донецкой Народной Республики.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве
Вчера, 13:22
 
ОбществоРоссияМоскваНовосибирская областьВладимир ПутинОбщероссийский народный фронтЮнармияПоисковое движение России
 
 
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