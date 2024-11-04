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Путин пообещал, что Курскую область освободят от ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 04.11.2024 (обновлено: 20:20 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/putin-1981797240.html
Путин пообещал, что Курскую область освободят от ВСУ
Путин пообещал, что Курскую область освободят от ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024
Путин пообещал, что Курскую область освободят от ВСУ
Президент России Владимир Путин убежден, что Россия освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины, после чего на этой территории будет востребована... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:56
2024-11-04T20:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин убежден, что Россия освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров. "Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы", — сказал Путин активистам военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Активисты рассказали о своей деятельности и о том, какую гуманитарную помощь оказывают. "Мы зачистим территорию", — повторил президент.
https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981787870.html
россия
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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Путин пообещал, что Курскую область освободят от ВСУ

Путин: Курская область будет зачищена от украинских военных

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин убежден, что Россия освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.
"Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы", — сказал Путин активистам военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.
Активисты рассказали о своей деятельности и о том, какую гуманитарную помощь оказывают.
"Мы зачистим территорию", — повторил президент.
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области
Вчера, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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