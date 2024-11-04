https://ria.ru/20241104/putin-1981797240.html

Путин пообещал, что Курскую область освободят от ВСУ

Путин пообещал, что Курскую область освободят от ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024

Путин пообещал, что Курскую область освободят от ВСУ

Президент России Владимир Путин убежден, что Россия освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины, после чего на этой территории будет востребована... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:56

2024-11-04T14:56

2024-11-04T20:20

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин убежден, что Россия освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров. "Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы", — сказал Путин активистам военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Активисты рассказали о своей деятельности и о том, какую гуманитарную помощь оказывают. "Мы зачистим территорию", — повторил президент.

https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981787870.html

россия

курская область

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Варвара Скокшина

россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность