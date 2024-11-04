https://ria.ru/20241104/putin-1981790606.html

Путин пообщался с активистами и волонтерами

Путин пообщался с активистами и волонтерами - РИА Новости, 04.11.2024

Путин пообщался с активистами и волонтерами

Президент РФ Владимир Путин после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве пообщался с... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:56

2024-11-04T13:56

2024-11-04T13:57

россия

москва

новосибирская область

кузьма минин (сухорукий)

дмитрий пожарский

владимир путин

общероссийский народный фронт

поисковое движение россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве пообщался с представителями общественных и волонтерских организаций, которые присутствовали на мероприятии, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии присутствовали подопечные госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", "Комитета семей воинов Отечества" и "Ассоциации ветеранов СВО". Кроме того, в мероприятии участвовали активисты "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", "Общероссийского народного фронта", а также участники юнармии, "Поискового движения России", "Движения первых" и слушатели военно-патриотического центра "Вымпел". Активисты от 10 до 17 лет приехали на церемонию в Москве с участием президента РФ из разных регионов страны. В том числе из Московской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Костромской, Тверской, Тульской, Омской, Белгородской, Курской, Псковской, Новосибирской областей, Забайкальского, Ставропольского и Алтайского краев и из Донецкой Народной Республики. В церемонии приняли участие представители религиозных организаций - патриарх Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев, председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин, глава Духовного собрания мусульман РФ, муфтий Альбир Крганов, пастор Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, зампредседателя Российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, митрополит Московский и всея Руси православной старообрядческой церкви Корнилий, главный раввин России Берл Лазар и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский. Церемония на Красной площади прошла в День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

https://ria.ru/20241104/rpts-1981769456.html

https://ria.ru/20241104/prazdnik-1828595472.html

россия

москва

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. 2024-11-04T13:56 true PT0M36S

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Варвара Скокшина

россия, москва, новосибирская область, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, владимир путин, общероссийский народный фронт, поисковое движение россии, российский объединенный союз христиан веры евангельской, общество