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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве - РИА Новости, 04.11.2024
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13:22 04.11.2024 (обновлено: 14:06 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/putin-1981787398.html
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве - РИА Новости, 04.11.2024
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:22
2024-11-04T14:06
москва
владимир путин
общество
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.В церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.Среди участников церемонии представители религиозных организаций: патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, главный раввин России Федерации еврейских общин России Берл Лазар, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и другие.Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.В мероприятии также участвуют активисты Всероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей", юные подопечные фонда поддержки участников СВО "Защитники отечества", ассоциации ветеранов СВО и комитета семей воинов отечества. Кроме того, в церемонии приняли участие молодые представители Общероссийского народного фронта из ДНР, а также представители военно-патриотических движений "Юнармия" и "Вымпел" из Москвы, Белгородской и Курской областей.На Красной площади присутствовали и участники Поискового движения России и "Движения первых" из различных регионов страны.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году.Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1828595472.html
https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907357598.html
https://ria.ru/20241104/pozdravlenie-1981756260.html
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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.
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москва, владимир путин, общество, день народного единства
Москва, Владимир Путин, Общество, День народного единства
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.
В церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.
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Среди участников церемонии представители религиозных организаций: патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, главный раввин России Федерации еврейских общин России Берл Лазар, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и другие.
Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.
В мероприятии также участвуют активисты Всероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей", юные подопечные фонда поддержки участников СВО "Защитники отечества", ассоциации ветеранов СВО и комитета семей воинов отечества. Кроме того, в церемонии приняли участие молодые представители Общероссийского народного фронта из ДНР, а также представители военно-патриотических движений "Юнармия" и "Вымпел" из Москвы, Белгородской и Курской областей.
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На Красной площади присутствовали и участники Поискового движения России и "Движения первых" из различных регионов страны.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году.
Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
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