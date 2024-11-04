https://ria.ru/20241104/putin-1981781874.html

Путин примет верительные грамоты у 28 послов иностранных государств

Путин примет верительные грамоты у 28 послов иностранных государств - РИА Новости, 04.11.2024

Путин примет верительные грамоты у 28 послов иностранных государств

Президент России Владимир Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:24

2024-11-04T12:24

2024-11-04T12:24

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля. "5 ноября 2024 года президент Российской Федерации Владимир Пугин примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении. Верительные грамоты главе Российского государства вручат Акира Муто (Япония), Сара Тейлор (Канада), Симона Гальперин (Государство Израиль), Кармело Ингуанез (Республика Мальта), Тит Линн Оун (Республика Союз Мьянма), Аристид Рапугдудба Людовик Тапсоба (Буркина-Фасо), Чеонг Лун Лай (Малайзия), Иван Орлич (Босния и Герцеговина), Генц Пецани (Республика Албания), Марк Джулиан Трейнор (Новая Зеландия). Также грамоты президенту вручат Винай Кумар (Республика Индия), Энрике Игнасио Феррер Внейра (Аргентинская Республика), Александр Николаевич Рогожник (Республика Беларусь), Чечилия Пиччони (Итальянская Республика), Рикардо Мартинес Васкес (Королевство Испания), Джулиан Клэр (Ирландия), Йеспер Вар (Королевство Дания), Мишель Рене Жеребцофф (Королевство Бельгия), Иоаннеке Марейке Балфоорт (Королевство Нидерландов), Питер Мутуку Матуки (Республика Кения). Кроме того, грамоты Путину будут вручать Сипхандон Ойбуабудди (Лаосская Народно-Демократическая Республика), Кубанычбек Кенешович Боконтаев (Киргизская Республика), Марья Элина Лиивала (Финляндская Республика), Генет Тешоме Жирру (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия), Исса Абду Сидику (Республика Нигер), Гурген Бабкенович Арсенян (Республика Армения), Рахман Сахибович Мустафаев (Азербайджанская Республика) и Марк Грей Маронгве (Республика Зимбабве).

https://ria.ru/20241015/zeynalova--1978234174.html

https://ria.ru/20240906/gramoty-1971177562.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, япония, канада, владимир путин, акира муто