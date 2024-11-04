https://ria.ru/20241104/pushkov-1981837991.html

Пушков: Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом

Пушков: Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом - РИА Новости, 04.11.2024

Пушков: Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом

Кандидат на выборах президента США от демократов Камала Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом за всю историю страны, ее приход в... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T21:18

2024-11-04T21:18

2024-11-04T21:18

в мире

сша

россия

камала харрис

алексей пушков

дональд трамп

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат на выборах президента США от демократов Камала Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом за всю историю страны, ее приход в Белый дом усилит противостояние РФ и США, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "В случае победы она станет самым антихристианским президентом США в их истории, как и самым убежденным противником ценностей, на которых основаны другие мировые религии. "Как только вы осмеливаетесь произносить: "счастливого Рождества?" - возмущается Харрис. - Как только осмеливаетесь?!" И далее все у нее по списку: однополые браки и усыновления, восторг перед "небинарными" особями и разного рода фриками, всемерная поддержка трансгендеров и операций по смене пола у детей, и т.д. А сторонников христианства она гонит со своих митингов, говорит: "вы ошиблись местом", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что на выборах в США речь идет не просто о выборе между демократами и республиканцами, а о решающем выборе модели общественного развития, что так или иначе повлияет и на весь мир. "Приход Камалы Харрис в Белый дом будет означать не только геополитическое противостояние США с Россией на грани большой войны, но и дальнейшее усиление идейного противостояния. Стоящие за ней силы, как и она сама, являются носителями агрессивной системы неолиберальных "ценностей" в сфере общественных нравов, враждебных нашим взглядам, подходам и убеждениям. По сути, вместо противостояния по линии капитализм-коммунизм, характерного для первой "холодной войны", между США и Россией уже началось противостояние по линии неолиберализм-традиционализм в сфере общественных нравов и моделей цивилизационного развития. И Харрис это противостояние только усилит", - подытожил политик. Выборы президента США состоятся во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/tramp-1981393868.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, россия, камала харрис, алексей пушков, дональд трамп