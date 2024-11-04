Рейтинг@Mail.ru
Пушков: Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/pushkov-1981837991.html
Пушков: Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом
Пушков: Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом - РИА Новости, 04.11.2024
Пушков: Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом
Кандидат на выборах президента США от демократов Камала Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом за всю историю страны, ее приход в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:18
2024-11-04T21:18
в мире
сша
россия
камала харрис
алексей пушков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967076_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_036b32f6b43fbafc876e3c644e3fa9ad.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат на выборах президента США от демократов Камала Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом за всю историю страны, ее приход в Белый дом усилит противостояние РФ и США, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "В случае победы она станет самым антихристианским президентом США в их истории, как и самым убежденным противником ценностей, на которых основаны другие мировые религии. "Как только вы осмеливаетесь произносить: "счастливого Рождества?" - возмущается Харрис. - Как только осмеливаетесь?!" И далее все у нее по списку: однополые браки и усыновления, восторг перед "небинарными" особями и разного рода фриками, всемерная поддержка трансгендеров и операций по смене пола у детей, и т.д. А сторонников христианства она гонит со своих митингов, говорит: "вы ошиблись местом", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что на выборах в США речь идет не просто о выборе между демократами и республиканцами, а о решающем выборе модели общественного развития, что так или иначе повлияет и на весь мир. "Приход Камалы Харрис в Белый дом будет означать не только геополитическое противостояние США с Россией на грани большой войны, но и дальнейшее усиление идейного противостояния. Стоящие за ней силы, как и она сама, являются носителями агрессивной системы неолиберальных "ценностей" в сфере общественных нравов, враждебных нашим взглядам, подходам и убеждениям. По сути, вместо противостояния по линии капитализм-коммунизм, характерного для первой "холодной войны", между США и Россией уже началось противостояние по линии неолиберализм-традиционализм в сфере общественных нравов и моделей цивилизационного развития. И Харрис это противостояние только усилит", - подытожил политик. Выборы президента США состоятся во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/tramp-1981393868.html
https://ria.ru/20241014/pushkov-1978024725.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967076_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_f2f95df1230653483c564a86a9cb3d5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, камала харрис, алексей пушков, дональд трамп
В мире, США, Россия, Камала Харрис, Алексей Пушков, Дональд Трамп
Пушков: Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом

Пушков: Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом США

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Камала Харрис
Кандидат в президенты США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат на выборах президента США от демократов Камала Харрис в случае победы станет самым антихристианским президентом за всю историю страны, ее приход в Белый дом усилит противостояние РФ и США, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«
"В случае победы она станет самым антихристианским президентом США в их истории, как и самым убежденным противником ценностей, на которых основаны другие мировые религии. "Как только вы осмеливаетесь произносить: "счастливого Рождества?" - возмущается Харрис. - Как только осмеливаетесь?!" И далее все у нее по списку: однополые браки и усыновления, восторг перед "небинарными" особями и разного рода фриками, всемерная поддержка трансгендеров и операций по смене пола у детей, и т.д. А сторонников христианства она гонит со своих митингов, говорит: "вы ошиблись местом", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Вашингтон не готов отдать власть Трампу
2 ноября, 08:00
Сенатор отметил, что на выборах в США речь идет не просто о выборе между демократами и республиканцами, а о решающем выборе модели общественного развития, что так или иначе повлияет и на весь мир.
"Приход Камалы Харрис в Белый дом будет означать не только геополитическое противостояние США с Россией на грани большой войны, но и дальнейшее усиление идейного противостояния. Стоящие за ней силы, как и она сама, являются носителями агрессивной системы неолиберальных "ценностей" в сфере общественных нравов, враждебных нашим взглядам, подходам и убеждениям. По сути, вместо противостояния по линии капитализм-коммунизм, характерного для первой "холодной войны", между США и Россией уже началось противостояние по линии неолиберализм-традиционализм в сфере общественных нравов и моделей цивилизационного развития. И Харрис это противостояние только усилит", - подытожил политик.
Выборы президента США состоятся во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Пушков рассказал, к чему может привести поражение Харрис на выборах в США
14 октября, 19:22
 
В миреСШАРоссияКамала ХаррисАлексей ПушковДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала