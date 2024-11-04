https://ria.ru/20241104/protoierey-1981795346.html

На Украине силой мобилизовали протоиерея УПЦ

На Украине силой мобилизовали протоиерея УПЦ - РИА Новости, 04.11.2024

На Украине силой мобилизовали протоиерея УПЦ

Протоиерея канонической Украинской православной церкви Олега Мельника принудительно мобилизовали и избили сотрудники военкомата в Тернопольской области, сообщил РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:39

2024-11-04T14:39

2024-11-04T14:39

украина

владимир зеленский

украинская православная церковь

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Протоиерея канонической Украинской православной церкви Олега Мельника принудительно мобилизовали и избили сотрудники военкомата в Тернопольской области, сообщил в понедельник Союз православных журналистов. "В Тернопольской области был принудительно мобилизован почти 55-летний протоиерей УПЦ Олег Мельник... Священника остановили на блокпосту и увезли в территориальный центр комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. По информации журналистов, священнослужитель оставался в военкомате почти сутки без еды и связи – телефон у него забрали. "Один из работников ТЦК (военкомата – ред.) избил священника, после чего у него поднялось давление. Полицейские, прибывшие на место, приняли заявление от потерпевшего, однако несмотря на это, протоиерея УПЦ не освободили, и он не смог провести воскресную литургию", - добавили в Союзе православных журналистов. В начале октября Союз православных журналистов сообщал, что сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника УПЦ Иоанна Полищука. Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в октябре заявлял, что военкоматы получили указание ловить всех священников УПЦ и отправлять их на фронт без должного оформления. По его словам, Владимир Зеленский ведет системную работу против священников УПЦ, отправляя их на фронт, он пытается избавиться от будущей поддержки оппозиционных сил.

https://ria.ru/20241101/mobilizatsiya-1981380707.html

https://ria.ru/20241031/bolnye-1981031572.html

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977640414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, тернопольская область, в мире