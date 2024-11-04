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В "Шоколаднице" рассказали, какие продукты помогут поддержать иммунитет - РИА Новости, 04.11.2024
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09:36 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/produkty-1981767310.html
В "Шоколаднице" рассказали, какие продукты помогут поддержать иммунитет
В "Шоколаднице" рассказали, какие продукты помогут поддержать иммунитет - РИА Новости, 04.11.2024
В "Шоколаднице" рассказали, какие продукты помогут поддержать иммунитет
Продукты с большим содержанием белков, жиров и углеводов могут помочь поддержать иммунитет и согреть в холодное время года, в их числе картофель батат, хумус и... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:36
2024-11-04T09:36
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Продукты с большим содержанием белков, жиров и углеводов могут помочь поддержать иммунитет и согреть в холодное время года, в их числе картофель батат, хумус и бобовые, а также бананы, рассказал РИА Новости бренд-шеф сети кофеен "Шоколадница" Халит Тайрекбяров. "В промозглую осень, когда погода и так не очень приятная, бывает непросто согреться. В первую очередь стоит обратить внимание на продукты с большим содержанием полезных белков, жиров и углеводов. Они перевариваются организмом дольше, и этот длительный процесс повышает внутреннюю температуру тела, согревая изнутри", - сообщил Тайрекбяров, подчеркнув, что от алкоголя в это время стоит отказаться, так как он понижает температуру тела. "Отлично подойдет сладкий картофель батат - этому корнеплоду требуется больше энергии для прохождения процесса пищеварения, что способствует повышению температуры тела. Хумус и бобовые - это не только вкусные, но и питательные продукты, которые содержат растительные масла, насыщенные полезными жирами. Они быстро усваиваются организмом, обеспечивая его необходимыми калориями для поддержания тепла", - добавил бренд-шеф. Тайрекбяров также подчеркнул, что в холодную погоду стоит есть бананы. "В них много магния и витамина В, полезных для щитовидки и надпочечников, которые помогают регулировать температуру тела. К тому же в этих фруктах содержится в больших количествах витамин С, сильнейший иммуностимулятор и природный антиоксидант", - пояснил он. Эксперт добавил, что тем, у кого нехватка железа в организме, надо обязательно есть в холодный период красное мясо - говядину, баранину, свинину и печень. "Железо - это минерал, который разносит кислород по всему телу. У людей с его низким содержанием, как правило, холодные руки и ноги, они все время мерзнут и быстро устают", - отметил Тайрекбяров. "Конечно же, в холод спасут и всевозможные горячие напитки. Иногда чашечка горячего кофе не повредит. Имбирный чай не просто согреет в холодную погоду, но и поможет укрепить иммунитет и пищеварение. А чай масала с молоком и специями окажет благоприятное воздействие на физиологические процессы и психологический настрой, стимулируя обменные и защитные функции организма. Среди специй имбирь, корица и кардамон - настоящие "разогреватели", они активизируют теплообмен, мгновенно поднимая температуру тела", - отметил бренд-шеф. Он добавил, что из напитков также согреться и укрепить иммунитет помогут чаи с ягодами, богатыми витамином С: облепиховый, черносмородиновый, клюквенный. По мнению эксперта, не стоит забывать о натуральном меде, который является отличным источником энергии благодаря содержащимся в нем природным сахарам, и сухофруктах, тоже богатых натуральными сахарами.
https://ria.ru/20240818/morozhenoe-1966835915.html
https://ria.ru/20240410/immunitet-1938971184.html
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В "Шоколаднице" рассказали, какие продукты помогут поддержать иммунитет

Эксперт рассказал, как батат, хумус и бананы согреют холодной осенью

© Pixabay / Bernadette WurzingerЧипсы из батата
Чипсы из батата - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Pixabay / Bernadette Wurzinger
Чипсы из батата. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Продукты с большим содержанием белков, жиров и углеводов могут помочь поддержать иммунитет и согреть в холодное время года, в их числе картофель батат, хумус и бобовые, а также бананы, рассказал РИА Новости бренд-шеф сети кофеен "Шоколадница" Халит Тайрекбяров.
"В промозглую осень, когда погода и так не очень приятная, бывает непросто согреться. В первую очередь стоит обратить внимание на продукты с большим содержанием полезных белков, жиров и углеводов. Они перевариваются организмом дольше, и этот длительный процесс повышает внутреннюю температуру тела, согревая изнутри", - сообщил Тайрекбяров, подчеркнув, что от алкоголя в это время стоит отказаться, так как он понижает температуру тела.
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"Отлично подойдет сладкий картофель батат - этому корнеплоду требуется больше энергии для прохождения процесса пищеварения, что способствует повышению температуры тела. Хумус и бобовые - это не только вкусные, но и питательные продукты, которые содержат растительные масла, насыщенные полезными жирами. Они быстро усваиваются организмом, обеспечивая его необходимыми калориями для поддержания тепла", - добавил бренд-шеф.
Тайрекбяров также подчеркнул, что в холодную погоду стоит есть бананы. "В них много магния и витамина В, полезных для щитовидки и надпочечников, которые помогают регулировать температуру тела. К тому же в этих фруктах содержится в больших количествах витамин С, сильнейший иммуностимулятор и природный антиоксидант", - пояснил он.
Эксперт добавил, что тем, у кого нехватка железа в организме, надо обязательно есть в холодный период красное мясо - говядину, баранину, свинину и печень. "Железо - это минерал, который разносит кислород по всему телу. У людей с его низким содержанием, как правило, холодные руки и ноги, они все время мерзнут и быстро устают", - отметил Тайрекбяров.
"Конечно же, в холод спасут и всевозможные горячие напитки. Иногда чашечка горячего кофе не повредит. Имбирный чай не просто согреет в холодную погоду, но и поможет укрепить иммунитет и пищеварение. А чай масала с молоком и специями окажет благоприятное воздействие на физиологические процессы и психологический настрой, стимулируя обменные и защитные функции организма. Среди специй имбирь, корица и кардамон - настоящие "разогреватели", они активизируют теплообмен, мгновенно поднимая температуру тела", - отметил бренд-шеф.
Он добавил, что из напитков также согреться и укрепить иммунитет помогут чаи с ягодами, богатыми витамином С: облепиховый, черносмородиновый, клюквенный. По мнению эксперта, не стоит забывать о натуральном меде, который является отличным источником энергии благодаря содержащимся в нем природным сахарам, и сухофруктах, тоже богатых натуральными сахарами.
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