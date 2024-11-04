В Приднестровье опасаются нападения со стороны Молдавии после победы Санду
Политолог Сафонов: власти Молдавии могут приказать напасть на Приднестровье
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. После победы во втором туре выборов президента Майи Санду власти Молдавии могут приказать напасть на Приднестровье, считает депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Санду, набрав 55,36% голосов. У Стояногло - 44,64%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%.
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"Ясно, что в своём втором сроке Майя Санду не станет встречаться с руководством России, Белоруссии, не приедет ни на один форум СНГ. Возможен разрыв всех отношений с Россией, включая дипломатические. Если отношения между Москвой и коллективным Западом дойдут до точки кипения, то власти Молдовы могут приказать напасть на Приднестровье", - сказал Сафонов в беседе с РИА Новости.
"Молдавский сценарий Запада затруднён тем, что граждане Молдовы не хотят воевать, поэтому возможная мобилизация в Молдове может сорваться, а приказы командования касательно боевых действий выполняться полностью или частично не будут", - отметил Сафонов.
Он также считает, что Кишинёв продолжит саботировать переговорный формат "5+2" по приднестровскому урегулированию. По его словам, президент Молдавии без воздействия извне не станет встречаться на высшем уровне и искать компромисс с руководством Приднестровья.
"Можно прогнозировать рост напряжённости в отношениях Кишинёвских властей и Гагаузии. Станут более вероятными попытки либо обрезать до основания полномочия Гагаузской автономии, либо вообще её упразднить. Выборы показали, что в молдавском обществе есть националистическая прослойка, готовая действовать с использованием силы – по методу начала 1990-х годов. После 3 ноября эта прослойка будет вести себя более дерзко", - добавил Сафонов.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.