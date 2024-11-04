https://ria.ru/20241104/prezident-1981747103.html

"Ужасная вещь": демократы испугались одного исхода после победы Трампа

"Ужасная вещь": демократы испугались одного исхода после победы Трампа - РИА Новости, 04.11.2024

"Ужасная вещь": демократы испугались одного исхода после победы Трампа

Отдавая свой голос за кандидата в президенты США Дональда Трампа, американцы голосуют за Джей-Ди Вэнса, который может занять место главы Белого дома в случае... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T01:51

2024-11-04T01:51

2024-11-04T01:55

в мире

сша

дональд трамп

нэнси пелоси

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Отдавая свой голос за кандидата в президенты США Дональда Трампа, американцы голосуют за Джей-Ди Вэнса, который может занять место главы Белого дома в случае внезапной смерти Трампа, заявила бывший спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC."Люди которые хотят за него проголосовать (за Трампа. — Прим. ред.) должны знать, что он не протянет четыре года на посту президента из-за ухудшения мозговой деятельности <…>. Они (Избиратели. — Прим. ред.) могут голосовать за президента Вэнса, что будет ужасной вещью для нашей страны", — сказала она.Бывшая спикер, которой сейчас 84 года, предположила, что из-за ухудшений когнитивных способностей 78-летний Трамп придерживается провокационной риторики и допускает нападки в адрес прессы."У него там точно не все в порядке", — заявила она.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/milovidov-1981460794.html

https://ria.ru/20241103/tramp-1981738622.html

https://ria.ru/20241027/konflikt-1980386796.html

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в мире, сша, дональд трамп, нэнси пелоси, камала харрис, выборы президента сша — 2024