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"Ужасная вещь": демократы испугались одного исхода после победы Трампа - РИА Новости, 04.11.2024
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01:51 04.11.2024 (обновлено: 01:55 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/prezident-1981747103.html
"Ужасная вещь": демократы испугались одного исхода после победы Трампа
"Ужасная вещь": демократы испугались одного исхода после победы Трампа - РИА Новости, 04.11.2024
"Ужасная вещь": демократы испугались одного исхода после победы Трампа
Отдавая свой голос за кандидата в президенты США Дональда Трампа, американцы голосуют за Джей-Ди Вэнса, который может занять место главы Белого дома в случае... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T01:51
2024-11-04T01:55
в мире
сша
дональд трамп
нэнси пелоси
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Отдавая свой голос за кандидата в президенты США Дональда Трампа, американцы голосуют за Джей-Ди Вэнса, который может занять место главы Белого дома в случае внезапной смерти Трампа, заявила бывший спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC."Люди которые хотят за него проголосовать (за Трампа. — Прим. ред.) должны знать, что он не протянет четыре года на посту президента из-за ухудшения мозговой деятельности &lt;…&gt;. Они (Избиратели. — Прим. ред.) могут голосовать за президента Вэнса, что будет ужасной вещью для нашей страны", — сказала она.Бывшая спикер, которой сейчас 84 года, предположила, что из-за ухудшений когнитивных способностей 78-летний Трамп придерживается провокационной риторики и допускает нападки в адрес прессы."У него там точно не все в порядке", — заявила она.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/milovidov-1981460794.html
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в мире, сша, дональд трамп, нэнси пелоси, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
"Ужасная вещь": демократы испугались одного исхода после победы Трампа

Пелоси: Вэнс может стать президентом США в случае внезапной смерти Трампа

© AP Photo / Mariam ZuhaibНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Нэнси Пелоси. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Отдавая свой голос за кандидата в президенты США Дональда Трампа, американцы голосуют за Джей-Ди Вэнса, который может занять место главы Белого дома в случае внезапной смерти Трампа, заявила бывший спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC.
"Люди которые хотят за него проголосовать (за Трампа. — Прим. ред.) должны знать, что он не протянет четыре года на посту президента из-за ухудшения мозговой деятельности <…>. Они (Избиратели. — Прим. ред.) могут голосовать за президента Вэнса, что будет ужасной вещью для нашей страны", — сказала она.
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Бывшая спикер, которой сейчас 84 года, предположила, что из-за ухудшений когнитивных способностей 78-летний Трамп придерживается провокационной риторики и допускает нападки в адрес прессы.
"У него там точно не все в порядке", — заявила она.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Трамп назвал уход из Белого дома своей ошибкой
3 ноября, 23:26
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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