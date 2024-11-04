https://ria.ru/20241104/posobie-1981748463.html
В Совфеде назвали максимальный размер пособия по беременности в 2025 году
В Совфеде назвали максимальный размер пособия по беременности в 2025 году - РИА Новости, 04.11.2024
В Совфеде назвали максимальный размер пособия по беременности в 2025 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году в России составит 794 тысячи рублей при одноплодной беременности, 885 тысяч рублей при... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T02:18
2024-11-04T02:18
2024-11-04T02:18
россия
ольга епифанова
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году в России составит 794 тысячи рублей при одноплодной беременности, 885 тысяч рублей при осложненных родах и 1,1 миллиона рублей при многоплодной беременности, кроме того, россиянкам будет полагаться отпуск на срок до 194 дней, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "В следующем году максимальный размер пособия по беременности и родам должен составить при одноплодной беременности 794 355,8 рубля (в этом случае полагается 140 дней отпуска), при осложнённых родах — 885 139,32 рубля (156 дней), при многоплодной беременности можно рассчитывать на 194 отпускных дня и на 1 100 750,18 рубля. Максимальный размер пособия рассчитывают, исходя из предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России в расчетном периоде", - пояснила Епифанова. Сенатор отметила, что при расчете пособия по беременности и родам учитывают заработок женщины за два предыдущих календарных года. Расчетный период можно будет изменить, обратившись в Соцфонд, "если женщина в это время уже находилась в декрете или ухаживала за ребенком до 1,5 года", добавила она. "Предельное значение, ниже которого не могут опуститься декретные выплаты, зависит от минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года МРОТ в России составит 22 440 рублей в месяц, следовательно, минимальное пособие по беременности и родам составит при одноплодной беременности — 103 285 рублей, при осложненных родах — 115 089 рублей и при многоплодной беременности — 143 123 рубля", - напомнила парламентарий. Епифанова также добавила, что для получения пособия по беременности и родам следует оформить листок нетрудоспособности. По ее словам, обратиться за ним возможно на 30-й неделе беременности в ближайшей женской консультации. "Далее необходимо оформить отпуск (декрет) у работодателя. Ну а Соцфонд уже сам автоматически назначит пособие после того, как в базе зарегистрируется электронный листок нетрудоспособности. Выплаты обычно приходят в десятидневный срок", - констатировала сенатор.
https://ria.ru/20241101/kotyakov-1981421518.html
https://ria.ru/20240924/ipoteka-1974354683.html
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россия, ольга епифанова, общество
Россия, Ольга Епифанова, Общество
В Совфеде назвали максимальный размер пособия по беременности в 2025 году
Епифанова: максимальный размер пособия по родам составит 794 тысячи рублей
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году в России составит 794 тысячи рублей при одноплодной беременности, 885 тысяч рублей при осложненных родах и 1,1 миллиона рублей при многоплодной беременности, кроме того, россиянкам будет полагаться отпуск на срок до 194 дней, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"В следующем году максимальный размер пособия по беременности и родам должен составить при одноплодной беременности 794 355,8 рубля (в этом случае полагается 140 дней отпуска), при осложнённых родах — 885 139,32 рубля (156 дней), при многоплодной беременности можно рассчитывать на 194 отпускных дня и на 1 100 750,18 рубля. Максимальный размер пособия рассчитывают, исходя из предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России в расчетном периоде", - пояснила Епифанова.
Сенатор отметила, что при расчете пособия по беременности и родам учитывают заработок женщины за два предыдущих календарных года. Расчетный период можно будет изменить, обратившись в Соцфонд, "если женщина в это время уже находилась в декрете или ухаживала за ребенком до 1,5 года", добавила она.
"Предельное значение, ниже которого не могут опуститься декретные выплаты, зависит от минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года МРОТ в России составит 22 440 рублей в месяц, следовательно, минимальное пособие по беременности и родам составит при одноплодной беременности — 103 285 рублей, при осложненных родах — 115 089 рублей и при многоплодной беременности — 143 123 рубля", - напомнила парламентарий.
Епифанова также добавила, что для получения пособия по беременности и родам следует оформить листок нетрудоспособности. По ее словам, обратиться за ним возможно на 30-й неделе беременности в ближайшей женской консультации.
"Далее необходимо оформить отпуск (декрет) у работодателя. Ну а Соцфонд уже сам автоматически назначит пособие после того, как в базе зарегистрируется электронный листок нетрудоспособности. Выплаты обычно приходят в десятидневный срок", - констатировала сенатор.