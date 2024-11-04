https://ria.ru/20241104/pomosch-1981790960.html

Более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гумпомощь

Более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гумпомощь - РИА Новости, 04.11.2024

Более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гумпомощь

Более тысячи жителей освобожденного Горняка в ДНР получат гуманитарную помощь в связи с нехваткой продуктов питания и лекарственных препаратов, сообщил глава... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:03

2024-11-04T14:03

2024-11-04T14:03

в мире

горняк

донецкая народная республика

селидово

денис пушилин

александр сидякин

единая россия

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Более тысячи жителей освобожденного Горняка в ДНР получат гуманитарную помощь в связи с нехваткой продуктов питания и лекарственных препаратов, сообщил глава республики Денис Пушилин в ходе посещения населенного пункта совместно с руководителем центрального исполкома партии "Единая Россия" Александром Сидякиным. Об этом он рассказал в видеосообщении в своем Telegram-канале."У гражданского населения, помимо того, что идет эвакуация и военные помогают им всем, чем могут, вопрос сложно стоит с обеспечением продуктами питания и лекарственными препаратами", - рассказал Пушилин. По словам главы республики, будет выстроена работа с местными отделениями по обеспечению жителей гуманитарной помощью. Сидякин также отметил, что в Горняке находятся более тысячи человек, и все необходимые продукты питания, лекарственные препараты и санитарно-гигиенические средства будут доставлены. О взятии под контроль Горняка в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Горняк расположен в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через город проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе.

https://ria.ru/20241103/pushilin-1981729592.html

https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html

горняк

донецкая народная республика

селидово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горняк, донецкая народная республика, селидово, денис пушилин, александр сидякин, единая россия