https://ria.ru/20241104/pomosch-1981790960.html
Более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гумпомощь
Более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гумпомощь - РИА Новости, 04.11.2024
Более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гумпомощь
Более тысячи жителей освобожденного Горняка в ДНР получат гуманитарную помощь в связи с нехваткой продуктов питания и лекарственных препаратов, сообщил глава... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:03
2024-11-04T14:03
2024-11-04T14:03
в мире
горняк
донецкая народная республика
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Более тысячи жителей освобожденного Горняка в ДНР получат гуманитарную помощь в связи с нехваткой продуктов питания и лекарственных препаратов, сообщил глава республики Денис Пушилин в ходе посещения населенного пункта совместно с руководителем центрального исполкома партии "Единая Россия" Александром Сидякиным. Об этом он рассказал в видеосообщении в своем Telegram-канале."У гражданского населения, помимо того, что идет эвакуация и военные помогают им всем, чем могут, вопрос сложно стоит с обеспечением продуктами питания и лекарственными препаратами", - рассказал Пушилин. По словам главы республики, будет выстроена работа с местными отделениями по обеспечению жителей гуманитарной помощью. Сидякин также отметил, что в Горняке находятся более тысячи человек, и все необходимые продукты питания, лекарственные препараты и санитарно-гигиенические средства будут доставлены. О взятии под контроль Горняка в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Горняк расположен в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через город проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе.
https://ria.ru/20241103/pushilin-1981729592.html
https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горняк, донецкая народная республика, селидово, денис пушилин, александр сидякин, единая россия
В мире, Горняк, Донецкая Народная Республика, Селидово, Денис Пушилин, Александр Сидякин, Единая Россия
Более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гумпомощь
Пушилин: более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гуманитарную помощь