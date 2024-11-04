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Более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гумпомощь - РИА Новости, 04.11.2024
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14:03 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/pomosch-1981790960.html
Более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гумпомощь
Более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гумпомощь - РИА Новости, 04.11.2024
Более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гумпомощь
Более тысячи жителей освобожденного Горняка в ДНР получат гуманитарную помощь в связи с нехваткой продуктов питания и лекарственных препаратов, сообщил глава... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:03
2024-11-04T14:03
в мире
горняк
донецкая народная республика
селидово
денис пушилин
александр сидякин
единая россия
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Более тысячи жителей освобожденного Горняка в ДНР получат гуманитарную помощь в связи с нехваткой продуктов питания и лекарственных препаратов, сообщил глава республики Денис Пушилин в ходе посещения населенного пункта совместно с руководителем центрального исполкома партии "Единая Россия" Александром Сидякиным. Об этом он рассказал в видеосообщении в своем Telegram-канале."У гражданского населения, помимо того, что идет эвакуация и военные помогают им всем, чем могут, вопрос сложно стоит с обеспечением продуктами питания и лекарственными препаратами", - рассказал Пушилин. По словам главы республики, будет выстроена работа с местными отделениями по обеспечению жителей гуманитарной помощью. Сидякин также отметил, что в Горняке находятся более тысячи человек, и все необходимые продукты питания, лекарственные препараты и санитарно-гигиенические средства будут доставлены. О взятии под контроль Горняка в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Горняк расположен в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через город проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе.
https://ria.ru/20241103/pushilin-1981729592.html
https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html
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в мире, горняк, донецкая народная республика, селидово, денис пушилин, александр сидякин, единая россия
В мире, Горняк, Донецкая Народная Республика, Селидово, Денис Пушилин, Александр Сидякин, Единая Россия
Более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гумпомощь

Пушилин: более тысячи жителей освобожденного Горняка получат гуманитарную помощь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк -72Б3М на огневой точке
Танк -72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Более тысячи жителей освобожденного Горняка в ДНР получат гуманитарную помощь в связи с нехваткой продуктов питания и лекарственных препаратов, сообщил глава республики Денис Пушилин в ходе посещения населенного пункта совместно с руководителем центрального исполкома партии "Единая Россия" Александром Сидякиным. Об этом он рассказал в видеосообщении в своем Telegram-канале.
"У гражданского населения, помимо того, что идет эвакуация и военные помогают им всем, чем могут, вопрос сложно стоит с обеспечением продуктами питания и лекарственными препаратами", - рассказал Пушилин.
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По словам главы республики, будет выстроена работа с местными отделениями по обеспечению жителей гуманитарной помощью.
Сидякин также отметил, что в Горняке находятся более тысячи человек, и все необходимые продукты питания, лекарственные препараты и санитарно-гигиенические средства будут доставлены.
О взятии под контроль Горняка в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Горняк расположен в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через город проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе.
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В миреГорнякДонецкая Народная РеспубликаСелидовоДенис ПушилинАлександр СидякинЕдиная Россия
 
 
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