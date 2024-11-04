https://ria.ru/20241104/polsha-1981849304.html

В Польше могут обсудить уничтожение российских ракет на уровне НАТО

В Польше могут обсудить уничтожение российских ракет на уровне НАТО - РИА Новости, 04.11.2024

В Польше могут обсудить уничтожение российских ракет на уровне НАТО

Вопрос уничтожения польскими военными российских ракет, выпускаемых в сторону Украины, могут обсудить на будущей неделе на уровне НАТО, сообщил министр... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T23:18

2024-11-04T23:18

2024-11-04T23:18

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радослав сикорский

джо байден

дмитрий песков

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ВАРШАВА, 4 ноя - РИА Новости. Вопрос уничтожения польскими военными российских ракет, выпускаемых в сторону Украины, могут обсудить на будущей неделе на уровне НАТО, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Ранее американская газета Hill сообщила, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией. "У нас новый генеральный секретарь НАТО. На будущей неделе будет очередная встреча на уровне министров. Возможно, этот вопрос будет поднят", - сказал Сикорский в эфире телеканала TVN, отвечая на вопрос о возможности уничтожения российских ракет. Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 3 октября 2024 года заявила на брифинге, что участие Вашингтона в уничтожении ракет РФ над Украиной означало бы его вовлечение в конфликт. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981848775.html

https://ria.ru/20241102/polsha-1981608956.html

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в мире, украина, польша, россия, радослав сикорский, джо байден, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины