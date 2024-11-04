https://ria.ru/20241104/polsha-1981813232.html

"Говорят спасибо". Зеленский вывел из себя польского министра

"Говорят спасибо". Зеленский вывел из себя польского министра - РИА Новости, 04.11.2024

"Говорят спасибо". Зеленский вывел из себя польского министра

просьбу Владимира Зеленского о перехвате ракет над Украиной, это втянет ее в вооруженный конфликт с Россией, заявил польский министр цифровизации Кшиштоф... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:18

2024-11-04T17:18

2024-11-04T17:18

специальная военная операция на украине

безопасность

в мире

польша

украина

россия

нато

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962137460_0:68:3000:1756_1920x0_80_0_0_f25b25c8f0591fe6ce823737f1f40192.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Если Польша решит выполнить просьбу Владимира Зеленского о перехвате ракет над Украиной, это втянет ее в вооруженный конфликт с Россией, заявил польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в эфире радиостанции Radio Zet."Зеленский хочет, чтобы Польша стреляла ракетами над Украиной. Это значит, что он хочет, чтобы Польша вступила в войну <…> чтобы Польша была [в состоянии] войны с Россией", — возмутился польский политик.Гавковский также отметил, что украинские власти ведут себя несправедливо по отношению к Польше, которая много помогала Киеву, а Зеленский раз за разом призывает Варшаву ко все более агрессивным действиям."В таких случаях вообще-то говорят "спасибо", — заметил министр.Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29. Кроме того он пожаловался на то, что Варшава отказывается сбивать ракеты над территорией Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20241104/nato-1981806728.html

https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981809253.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, в мире, польша, украина, россия, нато, миг-29, владимир зеленский, сергей лавров