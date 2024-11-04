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"Говорят спасибо". Зеленский вывел из себя польского министра - РИА Новости, 04.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/polsha-1981813232.html
"Говорят спасибо". Зеленский вывел из себя польского министра
"Говорят спасибо". Зеленский вывел из себя польского министра - РИА Новости, 04.11.2024
"Говорят спасибо". Зеленский вывел из себя польского министра
просьбу Владимира Зеленского о перехвате ракет над Украиной, это втянет ее в вооруженный конфликт с Россией, заявил польский министр цифровизации Кшиштоф... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:18
2024-11-04T17:18
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
польша
украина
россия
нато
миг-29
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Если Польша решит выполнить просьбу Владимира Зеленского о перехвате ракет над Украиной, это втянет ее в вооруженный конфликт с Россией, заявил польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в эфире радиостанции Radio Zet."Зеленский хочет, чтобы Польша стреляла ракетами над Украиной. Это значит, что он хочет, чтобы Польша вступила в войну &lt;…&gt; чтобы Польша была [в состоянии] войны с Россией", — возмутился польский политик.Гавковский также отметил, что украинские власти ведут себя несправедливо по отношению к Польше, которая много помогала Киеву, а Зеленский раз за разом призывает Варшаву ко все более агрессивным действиям."В таких случаях вообще-то говорят "спасибо", — заметил министр.Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29. Кроме того он пожаловался на то, что Варшава отказывается сбивать ракеты над территорией Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241104/nato-1981806728.html
https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981809253.html
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безопасность, в мире, польша, украина, россия, нато, миг-29, владимир зеленский, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Польша, Украина, Россия, НАТО, МиГ-29, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
"Говорят спасибо". Зеленский вывел из себя польского министра

Гавковский: Зеленский пытается втянуть Польшу в вооруженный конфликт с Россией

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via APПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Если Польша решит выполнить просьбу Владимира Зеленского о перехвате ракет над Украиной, это втянет ее в вооруженный конфликт с Россией, заявил польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в эфире радиостанции Radio Zet.
"Зеленский хочет, чтобы Польша стреляла ракетами над Украиной. Это значит, что он хочет, чтобы Польша вступила в войну <…> чтобы Польша была [в состоянии] войны с Россией", — возмутился польский политик.
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Гавковский также отметил, что украинские власти ведут себя несправедливо по отношению к Польше, которая много помогала Киеву, а Зеленский раз за разом призывает Варшаву ко все более агрессивным действиям.
"В таких случаях вообще-то говорят "спасибо", — заметил министр.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29. Кроме того он пожаловался на то, что Варшава отказывается сбивать ракеты над территорией Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВ миреПольшаУкраинаРоссияНАТОМиГ-29Владимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
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