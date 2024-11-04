https://ria.ru/20241104/polsha-1981796807.html

В Польше попросили задержать экс-генпрокурора за незаконную прослушку

В Польше попросили задержать экс-генпрокурора за незаконную прослушку - РИА Новости, 04.11.2024

В Польше попросили задержать экс-генпрокурора за незаконную прослушку

Польская парламентская комиссия по расследованию незаконного использования израильского шпионского программного обеспечения Pegasus обратилась в прокуратуру с... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:54

2024-11-04T14:54

2024-11-04T14:54

в мире

польша

збигнев зебро

дональд туск

томаш семоняк

европейский суд по правам человека (еспч)

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ВАРШАВА, 4 ноя - РИА Новости. Польская парламентская комиссия по расследованию незаконного использования израильского шпионского программного обеспечения Pegasus обратилась в прокуратуру с просьбой задержать и принудительно доставить на допрос бывшего министра юстиции, экс-генпрокурора Польши Збигнева Зебро. Комиссия неоднократно пыталась допросить Зебро, но тот не является на заседания, поясняя свое отсутствие состоянием здоровья из-за недавно перенесенной сложной хирургической операции. "Сегодня предусматривался допрос Збигнева Зебро, который, как мы видим, не прибыл на заседание комиссии. До сих пор Збигнев Зебро получил четыре повестки на допрос. Два раза он представил справки о состоянии здоровья. После этого комиссия обратилась в Национальную прокуратуру для того, чтобы та исследовала состояние здоровья Збигнева Зебро. Мы получили ответ врача-эксперта, который явно говорит о том, что Збигнев Зебро может предстать перед комиссией и отвечать на вопросы. Несмотря на это Зебро уже два раза не прибыл на заседание на комиссию", - заявила председатель комиссии Магдалена Срока, открывая заседание в понедельник. Она инициировала обращение в прокуратуру с просьбой доставить Зебро на допрос принудительно. "Мы должны подать заявление о наказании за неприбытие на комиссию, а также заявление с просьбой задержать Збигнева Зебро и доставить его на заседание комиссии", - сказала Срока. Она отметила, что для задержания Зебро потребуется лишить его иммунитета депутата сейма. Комиссия провела голосование по вопросу обращения в прокуратуру, в результате которого ее члены единогласно поддержали предложение председателя. "Все равны перед законом, и Збигнев Зебро также должен считаться с последствиями своих поступков", - сказала Срока, комментируя результаты голосования. Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска и других политиков, которые до недавнего времени находились в оппозиции, шпионской программой Pegasus. Дело незаконном о применении в Польше ПО Pegasus рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах. На фоне скандала лицензия на использование этого программного обеспечения в Польше была отозвана. Как заявил министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, страна должна иметь другой подобный инструмент.

https://ria.ru/20241102/polsha-1981608956.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981333077.html

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в мире, польша, збигнев зебро, дональд туск, томаш семоняк, европейский суд по правам человека (еспч)