https://ria.ru/20241104/plennye-1981783693.html

Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать

Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать - РИА Новости, 04.11.2024

Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать

Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать из мест заключения, сообщила РИА Новости волонтер Марина Ашифина. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:40

2024-11-04T12:40

2024-11-04T20:19

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать из мест заключения, сообщила РИА Новости волонтер Марина Ашифина. "Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что не причастны ни к каким военным преступлениям, они не совершали ничего жестокого над мирным населением. И они остаются жить на территории РФ", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что данные выпущенных на свободу военнослужащих Украины не афишируют ради их безопасности, а часть из них продолжают получать выплаты на Украине.

https://ria.ru/20241102/sk-1981564283.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины