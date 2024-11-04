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Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать - РИА Новости, 04.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 04.11.2024 (обновлено: 20:19 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/plennye-1981783693.html
Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать
Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать - РИА Новости, 04.11.2024
Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать
Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать из мест заключения, сообщила РИА Новости волонтер Марина Ашифина. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:40
2024-11-04T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать из мест заключения, сообщила РИА Новости волонтер Марина Ашифина. "Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что не причастны ни к каким военным преступлениям, они не совершали ничего жестокого над мирным населением. И они остаются жить на территории РФ", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что данные выпущенных на свободу военнослужащих Украины не афишируют ради их безопасности, а часть из них продолжают получать выплаты на Украине.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать

Волонтер Ашифина: пленных из ВСУ начали освобождать из мест заключения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Украинские пленные в российском исправительном учреждении. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать из мест заключения, сообщила РИА Новости волонтер Марина Ашифина.
"Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что не причастны ни к каким военным преступлениям, они не совершали ничего жестокого над мирным населением. И они остаются жить на территории РФ", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что данные выпущенных на свободу военнослужащих Украины не афишируют ради их безопасности, а часть из них продолжают получать выплаты на Украине.
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