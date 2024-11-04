https://ria.ru/20241104/pivo-1981764924.html
Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива
Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива - РИА Новости, 04.11.2024
Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива
Импорт Грузией российского пива за январь-сентябрь вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 1,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:08
2024-11-04T09:08
2024-11-04T09:09
экономика
грузия
россия
тбилиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790092281_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_2c9ae5e11ed738ac4b07295fa2f7de09.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Импорт Грузией российского пива за январь-сентябрь вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 1,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Такой результат стал максимальным за все время публикации статистики с 2009 года. При этом за девять месяцев текущего года покупки Грузией пива у России почти приблизились к импорту по итогам всего 2023 года, когда они достигли 1,8 миллиона долларов. Вместе с тем в сентябре Тбилиси сократил покупки этого напитка у Москвы в 1,9 раза по сравнению с августом - до 143 тысяч долларов. А по сравнению с сентябрем прошлого года импорт снизился в 1,6 раза. По итогам девяти месяцев 2024 года Россия стала второй страной в грузинском пивном импорте. Первое место заняла Германия с поставками на 4,6 миллиона долларов. В пятерку лидеров также вошли Турция (1,5 миллиона долларов), Чехия (1,1 миллиона) и Мексика (845,7 тысячи). Суммарные объемы импорта Грузией этого напитка за девять месяцев достигли 13,6 миллиона долларов.
https://ria.ru/20241103/kofe-1981656813.html
https://ria.ru/20241016/rosstat-1978395802.html
грузия
россия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790092281_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_965c7fc2c510a32c0afca2e4fdf4127c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, грузия, россия, тбилиси
Экономика, Грузия, Россия, Тбилиси
Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива
Грузия в 2024 году купила у России пива на рекордные 1,7 миллиона долларов