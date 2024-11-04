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Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива - РИА Новости, 04.11.2024
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09:08 04.11.2024 (обновлено: 09:09 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/pivo-1981764924.html
Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива
Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива - РИА Новости, 04.11.2024
Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива
Импорт Грузией российского пива за январь-сентябрь вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 1,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:08
2024-11-04T09:09
экономика
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Импорт Грузией российского пива за январь-сентябрь вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 1,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Такой результат стал максимальным за все время публикации статистики с 2009 года. При этом за девять месяцев текущего года покупки Грузией пива у России почти приблизились к импорту по итогам всего 2023 года, когда они достигли 1,8 миллиона долларов. Вместе с тем в сентябре Тбилиси сократил покупки этого напитка у Москвы в 1,9 раза по сравнению с августом - до 143 тысяч долларов. А по сравнению с сентябрем прошлого года импорт снизился в 1,6 раза. По итогам девяти месяцев 2024 года Россия стала второй страной в грузинском пивном импорте. Первое место заняла Германия с поставками на 4,6 миллиона долларов. В пятерку лидеров также вошли Турция (1,5 миллиона долларов), Чехия (1,1 миллиона) и Мексика (845,7 тысячи). Суммарные объемы импорта Грузией этого напитка за девять месяцев достигли 13,6 миллиона долларов.
https://ria.ru/20241103/kofe-1981656813.html
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экономика, грузия, россия, тбилиси
Экономика, Грузия, Россия, Тбилиси
Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива

Грузия в 2024 году купила у России пива на рекордные 1,7 миллиона долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМужчина наливает пиво в бокал
Мужчина наливает пиво в бокал - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина наливает пиво в бокал. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Импорт Грузией российского пива за январь-сентябрь вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 1,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.
Такой результат стал максимальным за все время публикации статистики с 2009 года. При этом за девять месяцев текущего года покупки Грузией пива у России почти приблизились к импорту по итогам всего 2023 года, когда они достигли 1,8 миллиона долларов.
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Вместе с тем в сентябре Тбилиси сократил покупки этого напитка у Москвы в 1,9 раза по сравнению с августом - до 143 тысяч долларов. А по сравнению с сентябрем прошлого года импорт снизился в 1,6 раза.
По итогам девяти месяцев 2024 года Россия стала второй страной в грузинском пивном импорте. Первое место заняла Германия с поставками на 4,6 миллиона долларов. В пятерку лидеров также вошли Турция (1,5 миллиона долларов), Чехия (1,1 миллиона) и Мексика (845,7 тысячи).
Суммарные объемы импорта Грузией этого напитка за девять месяцев достигли 13,6 миллиона долларов.
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