https://ria.ru/20241104/pivo-1981764924.html

Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива

Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива - РИА Новости, 04.11.2024

Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива

Импорт Грузией российского пива за январь-сентябрь вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 1,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T09:08

2024-11-04T09:08

2024-11-04T09:09

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Импорт Грузией российского пива за январь-сентябрь вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 1,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Такой результат стал максимальным за все время публикации статистики с 2009 года. При этом за девять месяцев текущего года покупки Грузией пива у России почти приблизились к импорту по итогам всего 2023 года, когда они достигли 1,8 миллиона долларов. Вместе с тем в сентябре Тбилиси сократил покупки этого напитка у Москвы в 1,9 раза по сравнению с августом - до 143 тысяч долларов. А по сравнению с сентябрем прошлого года импорт снизился в 1,6 раза. По итогам девяти месяцев 2024 года Россия стала второй страной в грузинском пивном импорте. Первое место заняла Германия с поставками на 4,6 миллиона долларов. В пятерку лидеров также вошли Турция (1,5 миллиона долларов), Чехия (1,1 миллиона) и Мексика (845,7 тысячи). Суммарные объемы импорта Грузией этого напитка за девять месяцев достигли 13,6 миллиона долларов.

https://ria.ru/20241103/kofe-1981656813.html

https://ria.ru/20241016/rosstat-1978395802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, грузия, россия, тбилиси