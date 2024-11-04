https://ria.ru/20241104/pentagon-1981849104.html

В Пентагоне не смогли подтвердить сообщения о военных из КНДР на Украине

В Пентагоне не смогли подтвердить сообщения о военных из КНДР на Украине - РИА Новости, 04.11.2024

В Пентагоне не смогли подтвердить сообщения о военных из КНДР на Украине

Пентагон не может подтвердить сообщения СМИ о том, что военные из КНДР якобы уже задействованы в боевых действиях на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T23:14

2024-11-04T23:14

2024-11-04T23:30

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Пентагон не может подтвердить сообщения СМИ о том, что военные из КНДР якобы уже задействованы в боевых действиях на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер."Мы ознакомились с сообщениями в прессе о предполагаемых боевых операциях, мы изучаем их, но на данный момент не можем подтвердить эти сообщения", - сказал Райдер журналистам.США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, которые якобы уже размещены на российской территории, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

https://ria.ru/20241101/peskov--1981347017.html

https://ria.ru/20241101/kndr-1981328033.html

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в мире, россия, украина, сша, патрик райдер, энтони блинкен, владимир путин, министерство обороны сша, оон, кндр (северная корея)