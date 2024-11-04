https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981775397.html
Орешкин рассказал о лидерстве стран БРИКС в некоторых отраслях
Орешкин рассказал о лидерстве стран БРИКС в некоторых отраслях - РИА Новости, 04.11.2024
Орешкин рассказал о лидерстве стран БРИКС в некоторых отраслях
Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:30
2024-11-04T11:30
2024-11-04T11:30
экономика
россия
китай
юг
максим орешкин
брикс
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее". "Мы видим, как Китай, Россия и другие страны все сильнее заявляют о себе в технологической повестке, начинают доминировать на все большем количестве рынков. Например, одно из таких ярких изменений - это доминирование Китая на рынке электромобилей или доминирование России на рынке ядерной энергетики", - сказал он. Орешкин также отметил, что это лидерство дает больше возможностей для роста экономики не только стран БРИКС, но и стран "глобального Юга и Востока". РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981775303.html
https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, юг, максим орешкин, брикс
Экономика, Россия, Китай, Юг, Максим Орешкин, БРИКС
Орешкин рассказал о лидерстве стран БРИКС в некоторых отраслях
Орешкин: страны БРИКС лидируют в мире в некоторых отраслях экономики