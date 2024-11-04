https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981775397.html

Орешкин рассказал о лидерстве стран БРИКС в некоторых отраслях

Орешкин рассказал о лидерстве стран БРИКС в некоторых отраслях - РИА Новости, 04.11.2024

Орешкин рассказал о лидерстве стран БРИКС в некоторых отраслях

Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:30

2024-11-04T11:30

2024-11-04T11:30

экономика

россия

китай

юг

максим орешкин

брикс

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее". "Мы видим, как Китай, Россия и другие страны все сильнее заявляют о себе в технологической повестке, начинают доминировать на все большем количестве рынков. Например, одно из таких ярких изменений - это доминирование Китая на рынке электромобилей или доминирование России на рынке ядерной энергетики", - сказал он. Орешкин также отметил, что это лидерство дает больше возможностей для роста экономики не только стран БРИКС, но и стран "глобального Юга и Востока". РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981775303.html

https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html

россия

китай

юг

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, юг, максим орешкин, брикс