Рейтинг@Mail.ru
Орешкин рассказал о лидерстве стран БРИКС в некоторых отраслях - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981775397.html
Орешкин рассказал о лидерстве стран БРИКС в некоторых отраслях
Орешкин рассказал о лидерстве стран БРИКС в некоторых отраслях - РИА Новости, 04.11.2024
Орешкин рассказал о лидерстве стран БРИКС в некоторых отраслях
Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:30
2024-11-04T11:30
экономика
россия
китай
юг
максим орешкин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878238570_0:9:2980:1685_1920x0_80_0_0_9171f221441a4508dc7cb0ebd1bef152.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее". "Мы видим, как Китай, Россия и другие страны все сильнее заявляют о себе в технологической повестке, начинают доминировать на все большем количестве рынков. Например, одно из таких ярких изменений - это доминирование Китая на рынке электромобилей или доминирование России на рынке ядерной энергетики", - сказал он. Орешкин также отметил, что это лидерство дает больше возможностей для роста экономики не только стран БРИКС, но и стран "глобального Юга и Востока". РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981775303.html
https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html
россия
китай
юг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878238570_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_024f179d58cd800d30e3f0b8a6d80093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, юг, максим орешкин, брикс
Экономика, Россия, Китай, Юг, Максим Орешкин, БРИКС
Орешкин рассказал о лидерстве стран БРИКС в некоторых отраслях

Орешкин: страны БРИКС лидируют в мире в некоторых отраслях экономики

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Максим Орешкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".
"Мы видим, как Китай, Россия и другие страны все сильнее заявляют о себе в технологической повестке, начинают доминировать на все большем количестве рынков. Например, одно из таких ярких изменений - это доминирование Китая на рынке электромобилей или доминирование России на рынке ядерной энергетики", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Орешкин рассказал, на каких принципах построен БРИКС
Вчера, 11:30
Орешкин также отметил, что это лидерство дает больше возможностей для роста экономики не только стран БРИКС, но и стран "глобального Юга и Востока".
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Путин назвал три магистральных направления сотрудничества стран БРИКС
23 октября, 11:17
 
ЭкономикаРоссияКитайЮгМаксим ОрешкинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала