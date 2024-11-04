https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981775303.html
Орешкин рассказал, на каких принципах построен БРИКС
Орешкин рассказал, на каких принципах построен БРИКС - РИА Новости, 04.11.2024
Орешкин рассказал, на каких принципах построен БРИКС
БРИКС построен на двух принципах - это консенсус и работа над позитивной повесткой, а не негативной, как G7, заявил замруководителя администрации президента РФ... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:30
2024-11-04T11:30
2024-11-04T12:02
брикс
g7
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
россия
китай
максим орешкин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. БРИКС построен на двух принципах - это консенсус и работа над позитивной повесткой, а не негативной, как G7, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Вот почему идеология БРИКС так всех привлекает? Почему такое большое количество стран стремятся принять участие в этом объединении? Потому что он построен на двух принципах. Первое – это решение всех вопросов консенсусом. Это означает, что невозможно доминирование одних стран, входящих в БРИКС, над другими. И второе – это, в первую очередь, работа над позитивной повесткой. Я всегда поражаюсь, когда смотрю различные сообщения об очередном саммите в "семёрке". Страны собрались, они обсудили, как они будут бороться с теми, как они будут бороться с этими. Такая негативная повестка всегда звучит. Страны БРИКС – это, а как нам сделать мир лучше? Что нам сделать с точки зрения технологического развития, развития финансовой системы, логистического развития?" - пояснил Орешкин.По его словам, страны БРИКС думают о там, как сделать движение вперед более активным и повысить уровень жизни людей в странах. На площадке БРИКС будет разрабатываться много инициатив, носящих позитивный характер, обеспечивающий движение вперёд и носящий открытый характер для присоединения других стран, отметил Орешкин."Если, например, Россия и Китай вместе реализуют какую-то инициативу и придумали что-то полезное для глобальной экономики, для мира, очевидно, Россия и Китай откроют доступ к этому инструменту для того, чтобы весь мир воспользовался и развивался", - заключил Орешкин.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981775397.html
https://ria.ru/20241103/orban-1981680584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, g7, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика, россия, китай, максим орешкин
БРИКС, G7, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика, Россия, Китай, Максим Орешкин
Орешкин рассказал, на каких принципах построен БРИКС
Орешкин: БРИКС построен на консенсусе и работе над позитивной повесткой
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. БРИКС построен на двух принципах - это консенсус и работа над позитивной повесткой, а не негативной, как G7, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".
"Вот почему идеология БРИКС так всех привлекает? Почему такое большое количество стран стремятся принять участие в этом объединении? Потому что он построен на двух принципах. Первое – это решение всех вопросов консенсусом. Это означает, что невозможно доминирование одних стран, входящих в БРИКС, над другими. И второе – это, в первую очередь, работа над позитивной повесткой. Я всегда поражаюсь, когда смотрю различные сообщения об очередном саммите в "семёрке". Страны собрались, они обсудили, как они будут бороться с теми, как они будут бороться с этими. Такая негативная повестка всегда звучит. Страны БРИКС – это, а как нам сделать мир лучше? Что нам сделать с точки зрения технологического развития, развития финансовой системы, логистического развития?" - пояснил Орешкин.
По его словам, страны БРИКС думают о там, как сделать движение вперед более активным и повысить уровень жизни людей в странах. На площадке БРИКС будет разрабатываться много инициатив, носящих позитивный характер, обеспечивающий движение вперёд и носящий открытый характер для присоединения других стран, отметил Орешкин.
"Если, например, Россия и Китай
вместе реализуют какую-то инициативу и придумали что-то полезное для глобальной экономики, для мира, очевидно, Россия и Китай откроют доступ к этому инструменту для того, чтобы весь мир воспользовался и развивался", - заключил Орешкин.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".