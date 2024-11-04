Рейтинг@Mail.ru
Технологии ИИ помогут преодолеть демографические проблемы, считает Орешкин - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 04.11.2024 (обновлено: 14:29 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981774415.html
Технологии ИИ помогут преодолеть демографические проблемы, считает Орешкин
Технологии ИИ помогут преодолеть демографические проблемы, считает Орешкин - РИА Новости, 04.11.2024
Технологии ИИ помогут преодолеть демографические проблемы, считает Орешкин
Технологии искусственного интеллекта помогут экономике России преодолеть демографические проблемы, так как повысят производительность труда, заявил... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:26
2024-11-04T14:29
россия
экономика
максим орешкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967045508_0:237:3162:2016_1920x0_80_0_0_bdf43fcbc24124e57d12bd303e357ae6.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта помогут экономике России преодолеть демографические проблемы, так как повысят производительность труда, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Искусственный интеллект - это наше будущее, которое будет все больше проникать во многие сферы нашей жизни, он будет лидирующим фактором глобального роста, особенно в условиях тех демографических изменений, которые мы видим по всему миру, в том числе в нашей стране", - сказал он."Тот дефицит кадров с которым сталкивается наша страна - один из ответов на него, это конечно же технологии искусственного интеллекта, которые здесь будут позволять нам расти быстрее, не за счет увеличения количества занятых, а за счет повышения эффективности, производительности", - добавил он, подчеркнув, что искусственный интеллект – одна из ключевых, если не самая ключевая технология современности, и уже не только специалистам очевидно, что тема его развития доминирует в глобальном экономическом росте."Россия должна быть лидером в искусственном интеллекте. Президентом этому вопросу уделяется очень большое внимание, он каждый год участвует в специальной конференции, посвященной искусственному интеллекту уже на протяжении целого ряда лет", - указал он. Орешкин добавил, что всего лишь небольшое количество стран мира сейчас обладает своими большими языковыми моделями, и Россия входит в их число. Хотя есть и сложности, Россия пока проигрывает с точки зрения доступности вычислительных способностей."Но, например, Россия показывает очень хорошие, во многом лидирующие результаты в мире с точки зрения математических алгоритмов... Есть области, где мы демонстрируем очень высокий уровень, лидирующий уровень глобально, и в этом плане делаем свой вклад в глобальное развитие искусственного интеллекта через математику, алгоритмы, где наша страна традиционно сильна", - указал он.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
https://ria.ru/20241101/nauka-1981296233.html
https://ria.ru/20240510/mironov-1945143805.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967045508_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_5ad777072e715d9088123718b652b2b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, максим орешкин
Россия, Экономика, Максим Орешкин
Технологии ИИ помогут преодолеть демографические проблемы, считает Орешкин

Орешкин: ИИ решит проблемы с демографией, повысив производительность труда

© iStock.com / champpixsМужчина работает за ноутбуком с использованием искусственного интеллекта
Мужчина работает за ноутбуком с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© iStock.com / champpixs
Мужчина работает за ноутбуком с использованием искусственного интеллекта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта помогут экономике России преодолеть демографические проблемы, так как повысят производительность труда, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".
"Искусственный интеллект - это наше будущее, которое будет все больше проникать во многие сферы нашей жизни, он будет лидирующим фактором глобального роста, особенно в условиях тех демографических изменений, которые мы видим по всему миру, в том числе в нашей стране", - сказал он.
Робот - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
ИИ достиг уровня аспиранта, дойдет и до профессора, считают эксперты
1 ноября, 10:51
"Тот дефицит кадров с которым сталкивается наша страна - один из ответов на него, это конечно же технологии искусственного интеллекта, которые здесь будут позволять нам расти быстрее, не за счет увеличения количества занятых, а за счет повышения эффективности, производительности", - добавил он, подчеркнув, что искусственный интеллект – одна из ключевых, если не самая ключевая технология современности, и уже не только специалистам очевидно, что тема его развития доминирует в глобальном экономическом росте.
«
"Россия должна быть лидером в искусственном интеллекте. Президентом этому вопросу уделяется очень большое внимание, он каждый год участвует в специальной конференции, посвященной искусственному интеллекту уже на протяжении целого ряда лет", - указал он. Орешкин добавил, что всего лишь небольшое количество стран мира сейчас обладает своими большими языковыми моделями, и Россия входит в их число. Хотя есть и сложности, Россия пока проигрывает с точки зрения доступности вычислительных способностей.
"Но, например, Россия показывает очень хорошие, во многом лидирующие результаты в мире с точки зрения математических алгоритмов... Есть области, где мы демонстрируем очень высокий уровень, лидирующий уровень глобально, и в этом плане делаем свой вклад в глобальное развитие искусственного интеллекта через математику, алгоритмы, где наша страна традиционно сильна", - указал он.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Миронов предложил создать министерство по демографии
10 мая, 17:35
 
РоссияЭкономикаМаксим Орешкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала