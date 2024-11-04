https://ria.ru/20241104/oreshkin-1981774415.html

Технологии ИИ помогут преодолеть демографические проблемы, считает Орешкин

Технологии ИИ помогут преодолеть демографические проблемы, считает Орешкин - РИА Новости, 04.11.2024

Технологии ИИ помогут преодолеть демографические проблемы, считает Орешкин

Технологии искусственного интеллекта помогут экономике России преодолеть демографические проблемы, так как повысят производительность труда, заявил... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:26

2024-11-04T11:26

2024-11-04T14:29

россия

экономика

максим орешкин

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта помогут экономике России преодолеть демографические проблемы, так как повысят производительность труда, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Искусственный интеллект - это наше будущее, которое будет все больше проникать во многие сферы нашей жизни, он будет лидирующим фактором глобального роста, особенно в условиях тех демографических изменений, которые мы видим по всему миру, в том числе в нашей стране", - сказал он."Тот дефицит кадров с которым сталкивается наша страна - один из ответов на него, это конечно же технологии искусственного интеллекта, которые здесь будут позволять нам расти быстрее, не за счет увеличения количества занятых, а за счет повышения эффективности, производительности", - добавил он, подчеркнув, что искусственный интеллект – одна из ключевых, если не самая ключевая технология современности, и уже не только специалистам очевидно, что тема его развития доминирует в глобальном экономическом росте."Россия должна быть лидером в искусственном интеллекте. Президентом этому вопросу уделяется очень большое внимание, он каждый год участвует в специальной конференции, посвященной искусственному интеллекту уже на протяжении целого ряда лет", - указал он. Орешкин добавил, что всего лишь небольшое количество стран мира сейчас обладает своими большими языковыми моделями, и Россия входит в их число. Хотя есть и сложности, Россия пока проигрывает с точки зрения доступности вычислительных способностей."Но, например, Россия показывает очень хорошие, во многом лидирующие результаты в мире с точки зрения математических алгоритмов... Есть области, где мы демонстрируем очень высокий уровень, лидирующий уровень глобально, и в этом плане делаем свой вклад в глобальное развитие искусственного интеллекта через математику, алгоритмы, где наша страна традиционно сильна", - указал он.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".

https://ria.ru/20241101/nauka-1981296233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, максим орешкин