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В Тбилиси оппозиция проводит шествие против итогов выборов - РИА Новости, 04.11.2024
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17:36 04.11.2024 (обновлено: 20:23 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/oppozitsiya-1981815040.html
В Тбилиси оппозиция проводит шествие против итогов выборов
В Тбилиси оппозиция проводит шествие против итогов выборов - РИА Новости, 04.11.2024
В Тбилиси оппозиция проводит шествие против итогов выборов
Лидеры оппозиционных партий и их сторонники проводят шествие в центре Тбилиси, направляясь на акцию протеста против итогов парламентских выборов, согласно... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:36
2024-11-04T20:23
в мире
грузия
россия
георгий вашадзе
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Лидеры оппозиционных партий и их сторонники проводят шествие в центре Тбилиси, направляясь на акцию протеста против итогов парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. "Протесты получат более острый характер. Потерпите и все узнаете, точный план действий мы объявим на акции. Самое главное наше требование - это чтобы ЦИК аннулировал итоги выборов", - заявил журналистам один из лидеров партии "Единство - Национальное движение" Георгий Вашадзе. Начало акции перед парламентом планируется в 19.00 (18.00 мск). Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
https://ria.ru/20241101/gruziya-1981302154.html
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Протест оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов
Оппозиция в Тбилиси протестует против итогов парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Ситуация в районе здания парламента, где проходит акция, спокойная, на месте дежурят правоохранители. Оппозиционеры оглашают план своих дальнейших действий. После выборов президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, призывала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
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в мире, грузия, россия, георгий вашадзе, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Россия, Георгий Вашадзе, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси оппозиция проводит шествие против итогов выборов

В Тбилиси оппозиция проводит акцию протеста против итогов парламентских выборов

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ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Лидеры оппозиционных партий и их сторонники проводят шествие в центре Тбилиси, направляясь на акцию протеста против итогов парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости.
"Протесты получат более острый характер. Потерпите и все узнаете, точный план действий мы объявим на акции. Самое главное наше требование - это чтобы ЦИК аннулировал итоги выборов", - заявил журналистам один из лидеров партии "Единство - Национальное движение" Георгий Вашадзе.
Голосование на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
"Грузинская мечта" заявила о случаях кражи оппозицией голосов на выборах
1 ноября, 11:11
Начало акции перед парламентом планируется в 19.00 (18.00 мск).
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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31 октября, 22:51
 
В миреГрузияРоссияГеоргий ВашадзеСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024Тбилиси
 
 
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