https://ria.ru/20241104/ochevidets-1981752747.html

Выживший житель Часова Яра рассказал об атаке ВСУ на эвакуировавшихся

Выживший житель Часова Яра рассказал об атаке ВСУ на эвакуировавшихся - РИА Новости, 04.11.2024

Выживший житель Часова Яра рассказал об атаке ВСУ на эвакуировавшихся

Из семи жителей Часова Яра в ДНР, попавших при эвакуации под удар ВСУ, спаслись лишь два человека, помощь им оказали российские военнослужащие, об этом... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T04:47

2024-11-04T04:47

2024-11-04T05:27

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Из семи жителей Часова Яра в ДНР, попавших при эвакуации под удар ВСУ, спаслись лишь два человека, помощь им оказали российские военнослужащие, об этом рассказал один из выживших.Кадры его показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Двадцать седьмого октября мы вышли… ВСУ нас начали обстреливать из автоматов и минометов. Мы залезли в ДОТ и сидели там. Потом ВСУ начали закидывать беспилотниками", — рассказал житель Часова Яра.В результате атаки одному из его спутников оторвало голову, ступню, два пальца на руке, кому-то сильно повредило лицо. Было принято решение перебежать в блиндаж через дорогу, но и там ВСУ начали обстреливать и закидывать мирных жителей беспилотниками. "Мою жену ранило в щеку. Она начала заливаться кровью. Опять приняли решение бежать. Мы добежали до моста. Спустились через канал и спрятались под плиты. Видимо, нас заметили, опять начали закидывать (беспилотниками. — Прим. ред.). Мы с женой перебежали выше и опять под плиту (спрятались — Прим. ред.). Нас там не заметили", — добавил житель.Супруги просидели под плитой до темноты, пока не услышали русскую речь. "Мы позвали, к нам спустились, вытянули оттуда, привели к себе. Накормили, обработали раны, уложили спать. В ДОТе никого не осталось. Мне кажется, там никто не выжил", — заключил мужчина.Двадцать седьмого октября ВСУ открыли огонь по выходящим из Часов Яра гражданским с белым флагом, которых пытались вывести бойцы группировки "Юг". Кадры попытки эвакуации мирных жителей оказались в распоряжении РИА Новости. Российские военные скинули людям рацию и координировали их действия. Из-за ударов ВСУ гражданским пришлось спрятаться в бетонном укреплении, в какой-то момент украинские военные попали совсем рядом с ними, начался пожар. Потом в охваченное огнем укрепление влетел украинский дрон-камикадзе, раздался взрыв.Как сообщил позднее РИА Новости боец группировки "Юг", основная часть группы эвакуировавшихся погибла, на связь продолжил выходить лишь один выживший. Спустя три дня боец сообщил, что после очередной атаки противника связь с ним пропала.

https://ria.ru/20241101/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20241103/postradavshie-1981705077.html

https://ria.ru/20241028/muzhchina-1980523262.html

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Кадры попытки эвакуации мирных жителей из Часова Яра в ДНР ВСУ прицельно бьют по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом, которых выводят российские бойцы группировки "Юг". Кадры попытки эвакуации мирных жителей оказались в распоряжении РИА Новости. 2024-11-04T04:47 true PT2M20S

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