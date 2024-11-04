https://ria.ru/20241104/obstrel-1981784703.html
ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 04.11.2024
ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:57
2024-11-04T12:57
2024-11-04T12:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
БЕЛГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. За минувший день, по информации губернатора, украинские войска обстреляли 20 населенных пунктов в семи приграничных районах региона. В результате было выпущено 78 снарядов, а также зафиксировано 22 атаки беспилотниками. В результате обстрелов повреждены три многоквартирных дома, 20 частных домовладений, пять коммерческих объектов, производственное предприятие и 23 автомобиля. "В Борисовском районе по селу Богун-Городок выпущено 8 снарядов… Над Валуйским муниципальным округом сбит беспилотник… В Волоконовском районе село Тишанка подверглось артиллерийскому обстрелу, в ходе которого было выпущено 7 боеприпасов... В хуторе Киселёв в результате удара беспилотника погиб мирный житель", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по шести населенным пунктам выпущены 36 боеприпасов и два беспилотника. В результате обстрела посёлка Октябрьский были ранены 4 мирных жителя. Пострадавшие госпитализированы. В Грайворонском округе по четырем населенным пунктам выпущены 4 снаряда и 5 БПЛА. "В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка, Вязовое и Староселье выпущен 21 боеприпас в ходе 7 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 4 беспилотников. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка и Середа выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары с помощью 9 БПЛА", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241029/belgorod-1980641109.html
https://ria.ru/20241103/udar-1981685423.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области
БЕЛГОРОД, 4 ноя - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
За минувший день, по информации губернатора, украинские войска обстреляли 20 населенных пунктов в семи приграничных районах региона. В результате было выпущено 78 снарядов, а также зафиксировано 22 атаки беспилотниками. В результате обстрелов повреждены три многоквартирных дома, 20 частных домовладений, пять коммерческих объектов, производственное предприятие и 23 автомобиля.
"В Борисовском районе по селу Богун-Городок выпущено 8 снарядов… Над Валуйским муниципальным округом сбит беспилотник… В Волоконовском районе село Тишанка подверглось артиллерийскому обстрелу, в ходе которого было выпущено 7 боеприпасов... В хуторе Киселёв в результате удара беспилотника погиб мирный житель", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе
по шести населенным пунктам выпущены 36 боеприпасов и два беспилотника. В результате обстрела посёлка Октябрьский были ранены 4 мирных жителя. Пострадавшие госпитализированы. В Грайворонском округе по четырем населенным пунктам выпущены 4 снаряда и 5 БПЛА.
"В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка, Вязовое и Староселье выпущен 21 боеприпас в ходе 7 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 4 беспилотников. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино
, сёлам Муром
, Ржевка и Середа выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары с помощью 9 БПЛА", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.