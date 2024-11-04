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ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск
ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск - РИА Новости, 04.11.2024
ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск
Российские подразделения нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу, используемому для нужд ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:09
2024-11-04T12:09
2024-11-04T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу, используемому для нужд ВСУ, сообщило Минобороны."Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники успешно нанесли удары по местам производства и хранения безэкипажных катеров, а также живой силе и технике в 132 районах.В свою очередь, силы противовоздушной обороны перехватили:
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск
Минобороны России: нанесено поражение украинскому НПЗ и аэродромам