https://ria.ru/20241104/npz-1981779335.html

ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск

ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск - РИА Новости, 04.11.2024

ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск

Российские подразделения нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу, используемому для нужд ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:09

2024-11-04T12:09

2024-11-04T14:27

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу, используемому для нужд ВСУ, сообщило Минобороны."Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники успешно нанесли удары по местам производства и хранения безэкипажных катеров, а также живой силе и технике в 132 районах.В свою очередь, силы противовоздушной обороны перехватили:

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html

https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины