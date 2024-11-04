Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 04.11.2024 (обновлено: 14:27 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/npz-1981779335.html
ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск
ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск - РИА Новости, 04.11.2024
ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск
Российские подразделения нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу, используемому для нужд ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:09
2024-11-04T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу, используемому для нужд ВСУ, сообщило Минобороны.&quot;Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники успешно нанесли удары по местам производства и хранения безэкипажных катеров, а также живой силе и технике в 132 районах.В свою очередь, силы противовоздушной обороны перехватили:
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html
https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск

Минобороны России: нанесено поражение украинскому НПЗ и аэродромам

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу, используемому для нужд ВСУ, сообщило Минобороны.
«

"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ", — говорится в сводке.

Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
На Западе рассказали, чего Украина лишается с каждым днем
Вчера, 12:17
Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники успешно нанесли удары по местам производства и хранения безэкипажных катеров, а также живой силе и технике в 132 районах.
В свою очередь, силы противовоздушной обороны перехватили:
  • четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США;
  • управляемую авиабомбу Hammer производства Франции;
  • 42 дрона.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
"Города-призраки": на Украине предупредили об одной катастрофе
Вчера, 07:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала