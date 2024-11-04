https://ria.ru/20241104/nigeriya-1981851104.html

Президент Нигерии приказал отпустить всех обвиняемых в госизмене детей

Президент Нигерии приказал отпустить всех обвиняемых в госизмене детей - РИА Новости, 04.11.2024

Президент Нигерии приказал отпустить всех обвиняемых в госизмене детей

Президент Нигерии Бола Тинубу приказал отпустить всех несовершеннолетних, которым ранее судом было предъявлено грозившее им смертной казнью обвинение в... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T23:41

2024-11-04T23:41

2024-11-04T23:41

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу приказал отпустить всех несовершеннолетних, которым ранее судом было предъявлено грозившее им смертной казнью обвинение в государственной измене за участие в августовских протестах против инфляции и кризиса стоимости жизни в стране, пишет газета Punch. Ранее 2 ноября Punch сообщала, что Федеральный высокий суд Абуджи в Нигерии может вынести 32 несовершеннолетним в возрасте от 14 до 17 лет смертный приговор по обвинению в государственной измене; всего же, включая взрослых граждан страны, по делу проходит 76 подозреваемых. Дело вызвало широкое общественное возмущение, нигерийские эксперты в области юриспруденции заявили, что процесс над несовершеннолетними проводится в обход законодательства Нигерии, и призвали свернуть разбирательство, также осудив негуманные условия содержания обвиняемых. "Президент Бола Тинубу в понедельник распорядился немедленно освободить всех несовершеннолетних, арестованных за их предполагаемое участие в августовских протестах", - пишет газета. Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис, чьи слова приводит издание, позже добавил, что Тинубу отдал приказ организовать специальную комиссию во главе с министром по гуманитарным вопросам Нигерии по факту произошедшего - она займется расследованием обстоятельств задержания, ареста, содержания и освобождения несовершеннолетних из-под стражи. Протесты против инфляции и повышения стоимости жизни в Нигерии начались 1 августа и с разной интенсивностью продолжаются до сих пор, "горячая" фаза пришлась на 1-10 августа. Тысячи жителей Нигерии также выходили на протесты против политики правительства в день независимости страны, который отмечается 1 октября - против протестующих в столице Абудже был применен слезоточивый газ. В сентябре газета Punch сообщала о по меньшей мере 30 погибших в результате августовских беспорядков в Нигерии, вызванных протестами против инфляции. Протесты сопровождались перекрытием дорог и прекращением работы финансовых учреждений и других заведений, а также мародерством и уничтожением государственного и частного имущества, ущерб от которого может исчисляться сотнями миллионов в местной валюте.

https://ria.ru/20241016/nigeriya-1978361469.html

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