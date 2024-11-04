https://ria.ru/20241104/nato-1981806728.html
"И месяца не протянут": на Западе рассказали, что ждет НАТО
"И месяца не протянут": на Западе рассказали, что ждет НАТО - РИА Новости, 04.11.2024
"И месяца не протянут": на Западе рассказали, что ждет НАТО
Полномасштабный конфликт между странами НАТО с одной стороны и Россией и Китаем с другой не продлился бы и месяца, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:01
2024-11-04T16:01
2024-11-04T16:01
в мире
россия
китай
украина
чей боуз
сергей лавров
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981806123_0:457:798:905_1920x0_80_0_0_d4d3de8a4f80318926b84e56fa15c674.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полномасштабный конфликт между странами НАТО с одной стороны и Россией и Китаем с другой не продлился бы и месяца, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Боуз написал это в ответ на видео, на котором англоговорящие военные со словами "Давай убираться отсюда" уезжают при звуках взрывов."Британцы и американцы решили, что лучше избегать встреч с русскими <…> НАТО усвоила одну вещь: в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем они и месяца не протянут", — констатировал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241104/lavrov-1981794415.html
https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981585654.html
россия
китай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981806123_0:382:798:980_1920x0_80_0_0_d7dd5e8b257ddc27dedcb6a14a0e5ad2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, украина, чей боуз, сергей лавров, нато, безопасность
В мире, Россия, Китай, Украина, Чей Боуз, Сергей Лавров, НАТО, Безопасность
"И месяца не протянут": на Западе рассказали, что ждет НАТО
Боуз: НАТО и месяца не протянет в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем