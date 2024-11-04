Рейтинг@Mail.ru
"И месяца не протянут": на Западе рассказали, что ждет НАТО - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/nato-1981806728.html
"И месяца не протянут": на Западе рассказали, что ждет НАТО
"И месяца не протянут": на Западе рассказали, что ждет НАТО - РИА Новости, 04.11.2024
"И месяца не протянут": на Западе рассказали, что ждет НАТО
Полномасштабный конфликт между странами НАТО с одной стороны и Россией и Китаем с другой не продлился бы и месяца, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:01
2024-11-04T16:01
в мире
россия
китай
украина
чей боуз
сергей лавров
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981806123_0:457:798:905_1920x0_80_0_0_d4d3de8a4f80318926b84e56fa15c674.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полномасштабный конфликт между странами НАТО с одной стороны и Россией и Китаем с другой не продлился бы и месяца, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Боуз написал это в ответ на видео, на котором англоговорящие военные со словами "Давай убираться отсюда" уезжают при звуках взрывов."Британцы и американцы решили, что лучше избегать встреч с русскими &lt;…&gt; НАТО усвоила одну вещь: в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем они и месяца не протянут", — констатировал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241104/lavrov-1981794415.html
https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981585654.html
россия
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981806123_0:382:798:980_1920x0_80_0_0_d7dd5e8b257ddc27dedcb6a14a0e5ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, украина, чей боуз, сергей лавров, нато, безопасность
В мире, Россия, Китай, Украина, Чей Боуз, Сергей Лавров, НАТО, Безопасность
"И месяца не протянут": на Западе рассказали, что ждет НАТО

Боуз: НАТО и месяца не протянет в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем

© Chay Bowes/XПост из соцсети журналиста Чея Боуза
Пост из соцсети журналиста Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Chay Bowes/X
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полномасштабный конфликт между странами НАТО с одной стороны и Россией и Китаем с другой не продлился бы и месяца, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Боуз написал это в ответ на видео, на котором англоговорящие военные со словами "Давай убираться отсюда" уезжают при звуках взрывов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Лавров рассказал, где НАТО планирует устроить "оборонительные бои"
Вчера, 14:29
"Британцы и американцы решили, что лучше избегать встреч с русскими <…> НАТО усвоила одну вещь: в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем они и месяца не протянут", — констатировал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.11.2024
Вчера, 14:18
 
В миреРоссияКитайУкраинаЧей БоузСергей ЛавровНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала