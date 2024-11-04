https://ria.ru/20241104/nato-1981806728.html

"И месяца не протянут": на Западе рассказали, что ждет НАТО

"И месяца не протянут": на Западе рассказали, что ждет НАТО - РИА Новости, 04.11.2024

"И месяца не протянут": на Западе рассказали, что ждет НАТО

Полномасштабный конфликт между странами НАТО с одной стороны и Россией и Китаем с другой не продлился бы и месяца, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T16:01

2024-11-04T16:01

2024-11-04T16:01

в мире

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китай

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чей боуз

сергей лавров

нато

безопасность

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полномасштабный конфликт между странами НАТО с одной стороны и Россией и Китаем с другой не продлился бы и месяца, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Боуз написал это в ответ на видео, на котором англоговорящие военные со словами "Давай убираться отсюда" уезжают при звуках взрывов."Британцы и американцы решили, что лучше избегать встреч с русскими <…> НАТО усвоила одну вещь: в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем они и месяца не протянут", — констатировал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241104/lavrov-1981794415.html

https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981585654.html

россия

китай

украина

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в мире, россия, китай, украина, чей боуз, сергей лавров, нато, безопасность